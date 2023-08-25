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瑞士將5件流失文物返還大陸 含漢、唐、明代陶瓷器

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國大陸。圖為明代磁州窯酒器。（取自瑞士聯邦文化總局網站）
瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國大陸。圖為明代磁州窯酒器。（取自瑞士聯邦文化總局網站）

瑞士聯邦文化總局當地時間24日舉行「中國流失文物藝術品返還儀式」，將5件流失文物藝術品返還給中國大陸駐瑞士大使王世廷，其中分別有漢代、唐代、明代的4件陶瓷器，以及1枚元代的錢幣。

據央視報導，這5件文物是由瑞士聯邦文化總局文化遺產移交中心過去分別在瑞士巴塞爾州、提契諾州的4起刑事案件中查獲並沒收。兩國依據2013年簽訂的「關於非法進出境文化財產及其返還的協定」完成文物返還程序。

依據瑞士聯邦文化總局網站訊息，這5件文物分別為1件漢代騎馬雕像、2件唐代馬像、1件明代磁州窯酒器，以及1枚元代的錢幣。

據報導，瑞士聯邦文化總局局長巴赫曼表示，瑞士與中國自1950年以來在文化等各領域保持緊密關係。本次返還是兩國2013年簽署「關於非法進出境文化財產及其返還協定」後的新成果，也是兩國著力合作打擊非法販運文化財產的體現。巴赫曼說，瑞方很榮幸將這5件文物歸還給它們的原屬國。

中國駐瑞士大使出席儀式時表示，本次文物返還充分體現了中瑞兩國在文化遺產保護方面加強合作的共同意願，對增進兩國人民之間的相互了解與友誼發揮了積極作用，也對在全球範圍打擊文物走私、保護文物安全、擴大政府間合作具有示範意義。中方願與瑞方在文物追索返還、古代文明研究、聯合考古、古蹟修復和博物館交流等領域開展更廣闊合作。

報導指出，中瑞兩國均為聯合國教科文組織1970年公約締約國，並於2013年簽訂了「關於非法進出境文化財產及其返還的協定」。此次是繼2014年12月返還1件漢代陶俑以來，瑞士第二次向中國返還文物藝術品。

瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國大陸。圖為唐代馬像。（取自瑞士聯邦文化總局網站）
瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國大陸。圖為唐代馬像。（取自瑞士聯邦文化總局網站）
瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國大陸。圖為漢代騎馬雕像。（取自瑞士聯邦文化總局網站）
瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國大陸。圖為漢代騎馬雕像。（取自瑞士聯邦文化總局網站）
瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國大陸。圖為唐代馬像。（取自瑞士聯邦文化總局網站）
瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國大陸。圖為唐代馬像。（取自瑞士聯邦文化總局網站）
瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國大陸。圖為元代錢幣。（取自瑞士聯邦文化總局網站）
瑞士聯邦文化總局24日將5件流失文物返還中國大陸。圖為元代錢幣。（取自瑞士聯邦文化總局網站）

文物 瑞士 財產

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