打響廬山旅遊品牌 專家獻策

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
江西廬山欲打造世界級旅遊目的地。圖為遊客參觀當地景區，撫摸好運石。（中新社）
江西廬山欲打造世界級旅遊目的地。圖為遊客參觀當地景區，撫摸好運石。（中新社）

在23日舉行的廬山旅遊業態創新提升研討會上，業內專家學者為江西廬山打造世界級旅遊目的地建言獻策，唱響「廬山天下悠」品牌

中新社報導，攜程大數據顯示，2019年，江西九江客源國家中，日本、泰國、美國、澳洲、韓國排名前五。出席研討會的攜程集團副總裁、政府合作部總經理張旭表示，日、韓、東南亞市場成為九江和廬山的主要海外客源地。

「從世界旅遊發展來說，文化旅遊和自然旅遊是兩大市場主體，廬山豐厚的自然資源、濃厚的人文底蘊具備了成為世界級旅遊目的地資源的條件。」北京交通大學現代旅遊研究院院長張輝表示。 　　

廬山如何打造世界級旅遊目的地？張輝建議，廬山要以自然生態、歷史文化為依託，構建學習、生活和成長三位一體的旅遊業態體系。例如，根據旅遊要素獨立化發展，將食、住、行、遊、購、娛六要素組合形成線路、產品等。

上海景域驢媽媽集團副總裁、中國主題公園研究院副院長任國才建議，廬山應重新策劃和打造文旅新定位、新品牌，形成IP驅動的新模式。同時，通過大數據識別、精準化營銷、智慧化服務，將公域流量（客流）轉變為私域流量（會員）。 　

張旭認為，廬山應提升外語向導隊伍，利用海外社交平台針對主要的海外客群市場做精準的市場營銷、品牌曝光、產品轉化，吸引全球目光關注。 　　

「我相信江西入境遊市場的重中之重是廬山，廬山的品牌關乎江西，也關乎中國華東中長線遊對於日韓遊客的串聯，例如廬山串聯南昌、景德鎮、黃山、普陀山，打造中國唐詩之路遊覽帶，這對韓國、新加坡市場頗具吸引力。」張旭說。

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