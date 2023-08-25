「醜不可怕 可怕的是你習慣醜…」 陸公布12例醫美醫療違法廣告

大陸國家市場監管總局23日曝光一批涉醫藥領域廣告違法典型案例，涉及製造容貌焦慮、違法發布醫療用毒性藥品廣告、違法宣傳治癒率有效率、違法宣稱食品具有疾病治療功能等嚴重危害消費者權益的違法廣告。

中新社報導，大陸市場監管部門持續加大對醫療美容、醫療、藥品、醫療器械等重點領域廣告監管執法力度，保障消費者合法權益。此次通報內容共曝光了12個典型案例。其中，多起案例涉及醫療美容廣告誇大和違背社會良好風尚的宣傳。

如北京漾格醫療美容醫院有限公司發布的醫療美容廣告中含有「一次熱瑪吉解決5大衰老問題，2—3年持續減齡。快速、直接、精準解決衰老下垂」「效果立竿見影」等表示功效、安全性保證的內容。南京小氧醫療美容診所有限公司在直播中宣傳其使用的皮膚美容儀「全球排名第一」，但並無依據證明；陝西省榆林市婦產專科醫院通過多種宣傳方式發布含有「醜並不可怕，可怕的是你習慣了醜的樣子」等違背社會良好風尚的廣告。

醫療健康廣告也受到關注。例如，據曝光，河北省隆化縣醫院通過互聯網發布醫療廣告，廣告中含有「治癒率高、無副作用」「手術成功率在99%以上，手術治療複雜骨折，均達到滿意療效」等表示功效、安全性的保證，以及說明治癒率或有效率的內容；天津天獅生物工程有限公司天津第三分公司發布的廣告中含有「採用耶魯大學高效奈米銀抗菌製劑研發技術」等虛假內容。

此次曝光的案例還含對媒體作出的處罰。如四川廣播電視台利用其廣播頻率以「健康有約」「博醫大講堂」養生頻道的形式變相發布熊膽粉藥品廣告，廣告中含有諸多表示功效的保證以及利用患者的名義作推薦證明。

此次曝光的案例均違反廣告法相關規定，當地市場監管部門已依法對當事人作出行政處罰。