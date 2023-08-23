新中式下午茶上桌 北京老字號打卡超夯

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
全聚德中軸食禮店，推出新中式下午茶，小巧精緻，成為網紅打卡熱點。圖／本報北京傳真
全聚德中軸食禮店，推出新中式下午茶，小巧精緻，成為網紅打卡熱點。圖／本報北京傳真

臨近午時，遊人如織的北京前門大街上，全聚德、吳裕泰、張一元等京城老字號人聲鼎沸。暑期遊的熱潮中，這些老字號成為進京遊客的首選打卡地。除了傳統老店，以新中式下午茶為特色的老字號創新店，成為吸引更多年輕人近距離接觸老字號的視窗，也為京城餐飲消費增添了一抹亮色。

沿著前門大街一路向南，全聚德「中軸食禮」門前很是熱鬧。古色古香的門頭和牌匾底下，卡通形象螢光閃爍的檔口透著親切，引得遊人駐足停留。走進店內，精緻典雅的中式下午茶是每桌的必點品。

「這家店真讓人感到驚喜！」正坐在靠窗位置忙著拍照的遊客謝女士說。她面前的圓桌上，16款小巧精緻的純手工點心，錯落有致擺放在一個造型古樸的木頭匣裡，既有縮小版的門釘肉餅、驢打滾等經典京味小吃，也有慕斯、小甜鴨等新式甜品。「顏值太高了，環境也不錯，沒想到北京的老字號變得這麼洋氣了。」她忍不住感歎。

「中軸食禮」是去年9月亮相的創新店面，以打造「一口吃遍北京城」的京式下午茶為特色，對近40款北京傳統小吃進行挖掘，每款小吃都小巧精緻，很快成為抖音、小紅書等社交平台上的新網紅。店內整體裝修設計也以中軸線為靈感，屋頂長達15公尺的紅色「卷軸天花」貫穿南北，12處中軸建築景觀抬眼可見，契合「中軸食禮」的文化表達。

店內還有文創糕點禮盒，可以將京味生活帶回家。禮盒包裝設計採用書簡卷軸的方式呈現，紅黃藍3色卷軸分別對應北京中軸線的南中北3段，展現最具代表性的京城景點及人文景觀。

北京 小吃 下午茶

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