德陽最美峽谷漂流 龍門山雲溪谷漂流 嗨爆夏日

近日，在四川德陽綿竹市九龍鎮龍門山雲溪谷漂流現場，遊客們正乘坐皮筏艇在峽谷河道上穿行。穿過200多公尺落差的河道，被清涼的河水「親吻」……這是當地打造的龍門山雲溪谷精品旅遊項目，集山地運動、峽谷漂流、休閒避暑、生態科普於一體。

據悉，龍門山雲溪谷旅遊專案總投資1.2億元人民幣，總體規畫長度約6.5公里。激情漂流運動谷是項目的主體與核心，漂流線路總長度6.5公里，總落差達229公尺，是目前四川長度最長、落差最大的漂流項目。其中，激情漂流峽谷段長度4公里，落差169公尺，設置有管道漂、玻璃漂等特色漂流項目。

「雲溪谷漂流項目於今年4月13日開工建設，7月中旬試營業。開業以來，已接待遊客超過2萬人次。」現場負責人吳志雲介紹，如今一期項目已經建好，汛期結束後將開展二期建設，打造飄帶餐廳、梯田瀑布、龍島民宿等新業態。

「過程刺激，很涼爽，非常有趣。」遊客張女士稱，這樣刺激的漂流項目，適合全家人一起來遊玩。由於該項目交通便利，距綿竹市區10公里，距德陽市區45公里，距成都市區110公里，在周末時節迎來了漂流高峰。