陸設國家公園 保護近3成野生動植物

由大陸國家林業和草原局（國家公園管理局）、青海省人民政府共同主辦的第二屆國家公園論壇日前在青海西寧舉行，此次論壇旨在共商建設全世界最大的國家公園體系，集聚力量助力旗艦物種保護。

新華社報導，中國已設立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等第一批國家公園，保護面積達23萬平方公里，涵蓋近30%的陸域國家重點保護野生動植物種類。

國家林業和草原局（國家公園管理局）局長關志鷗說，三江源國家公園實現長江、黃河、瀾滄江源頭整體保護，藏羚羊種群恢復到7萬多隻；大熊貓國家公園保護了70%以上的野生大熊貓，連通了13個局域種群生態廊道；東北虎豹國家公園暢通跨境通道，東北虎數量超過50隻，東北豹數量超過60隻；海南熱帶雨林國家公園雨林生境持續改善，海南長臂猿種群數量恢復到6群37隻……

大陸國家公園自建設以來，以科技力量為國家公園野生動物護航：四川通過建立大熊貓遺傳數據平台，掌握了500餘只大熊貓的DNA檔案信息；利用人工智能識別技術，東北虎豹國家公園可對虎、豹、熊、猞猁等30多種動物進行AI識別分類；地處長江源頭的格拉丹東冰川，監測方艙車可以將監測結果通過衛星傳輸，坐在家裡就能看到長江源頭的第一滴水是怎麼形成的……

國家公園不僅是珍稀物種的「世外桃源」，也是周邊民眾享有的優質生態產品。「我們更加注重在保護中改善民生。」關志鷗說，眼下各地加快推進綠色轉型發展，探索生態產品價值實現機制，積極開展特許經營、生態旅遊、自然教育、遊憩體驗等。

以三江源國家公園為例，近年來當地積極探索「特許經營」體制，培訓當地牧民擔任自然體驗嚮導，拓寬增收致富渠道，同時探索「一戶一崗」生態管護機制，累計約2萬名牧民從放牧者變身管護員，每年可獲得人民幣2萬元左右的固定收入。

本屆論壇還宣布，中國將穩妥有序推進設立黃河口、錢江源—百山祖、卡拉麥里等新的國家公園。