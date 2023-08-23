兩岸貓熊保育體驗營 在川開營

2023兩岸學生大貓熊保育實習體驗營21日在成都開營，來自兩岸12所高校的44名師生參加開營儀式。兩岸學生大貓熊保育實習體驗營是四川省自2016年以來持續舉辦的川台青年交流品牌項目，累計已有200多名兩岸學生參與。

中新社報導，四川省台辦副主任劉浩表示，今年活動期間，兩岸學生將以「一對一」結對方式開展為期一周的大貓熊保育實習體驗，同時沉浸式感受三星堆的古蜀文化。學生們還將以新媒體文章、主題視頻等展示匯報實習收穫。

作為台灣學生代表，台灣中國文化大學動物科學系學生張家綺在開營儀式上對未來一周的體驗充滿期待。她說，期望此次可以近距離觀看大貓熊的習性，特別是能夠認識到不同的朋友，一起相互合作。

實習期間，兩岸學生將與成都大運會吉祥物「蓉寶」原型大貓熊「芝麻」及夥伴們見面，在成都大貓熊繁育研究基地參加大貓熊保護主題科普講座、探祕大貓熊博物館、體驗「大貓熊科普講解志願者」活動；在都江堰貓熊谷探究大貓熊的食用竹與竹文化，並體驗製作竹筒飯，深入瞭解和參與大貓熊保育工作及生態文明保護。

此外，兩岸學生還將在四川師範大學體驗三星堆面具探祕專題課程，走進三星堆博物館學習「模擬考古」、「製作青銅」、「文物復原」等研學課程，同時在成都瞭解實習創業環境及發展機遇。

劉浩希望台灣的同學們將這次活動的所見所聞分享給島內的親朋好友，也歡迎更多台灣青年來四川交流參訪、學習實習、工作生活。