大陸健身龍頭也「暴雷」 多地門店傳出停業、欠薪

中國經濟低迷的問題正在各行各業發酵。大陸健身龍頭「一兆韋德」近期傳出，北京、上海、杭州、深圳等多地門店停業、欠薪的消息，上海的部分門店已由「浙商財團」重組。業內人士分析，一兆韋德把「預收帳款直接拿去開新店」，碰上疫情三年肯定出問題。

實際查看「一兆韋德」微信小程序，位於北京的門店有半數已顯示暫停營業，在門店數最多的上海，也有不少分店掛上了暫停營業的告示。

「現在誰還在上健身房啊！」一名台幹表示，她2021年買了一面可以跟著健身訓練的「智慧健身魔鏡」，就不再上健身房了。

這名台幹觀察，身邊仍會去健身房鍛鍊同事，只去「超級猩猩」、「Space」買單次課程，或包月、包季的私人健身教練課程，「連社區服務中心都有健身房了，與外面私人健身房差異就只在有沒有教練而已，那誰還願意花錢買年卡。」

一家供應商表示，一兆韋德早前就傳出欠薪、现金流入不足等問題，「雖然在今年5月宣布已有人民幣1.15億融資到帳，但也只是杯水車薪。」

今年6月，一兆韋德在官方微信公眾平台宣布，由浙商財團重組一兆韋德。一兆韋德董事長金宇晴透過抖音表示，自己絕不會跑路，會賣掉600平方公尺房子救公司。

僅隔了1個月，金宇晴就將多條在抖音發布的視頻，連同他個人社交帳號一併刪除。網上因此傳言，金宇晴已經「跑路」，但一兆韋德方面沒有回應。

一兆韋德在宣布由浙商財團重組後，從今年7月3日起，停止銷售長期卡，並推出全新的會員卡種體系，提供月卡、季卡、1年卡和2年卡。

實際打開一兆韋德在上海各分店的部分抖音帳號，上面有人民幣35.6元（新台幣153元）的單次體驗卡，以及人民幣1,247元（新台幣5,362元）的單人健身暢練+1節常規私教課兩種方式販售。

有業內人士認為，一家財務嚴謹的公司，預收帳款是不能隨便使用，但一兆韋德把消費者的預收帳款直接拿去開新店，一旦前面10家店的充值跟不上後面的擴張資金鏈階段，再碰到過去三年疫情的衝擊，肯定出問題。