廣西開海節 饕客瘋海味

凌晨5時許，廣西最大的漁港—北海市僑港鎮電建漁港已是人聲鼎沸，一筐筐生猛海鮮從船上被運上岸來，漁民、商販、遊客、帶貨主播、碼頭工人等，把碼頭圍得水洩不通，來自各地的遊客特意趕了個大早，在碼頭購買各種各樣的海鮮，碼頭儼然成了一個大型海鮮市場。

中新社報導，當前，廣西正探索構建「漁業+」融合發展新模式。在南海開海當天，廣西北海市和防城港市均舉辦了隆重的開海節活動，結合漁業策畫了一系列文旅活動拉動消費，並推出以「開海遊」為主題的旅遊線路。遊客可以觀看風情獨特的開海歌舞表演，欣賞千帆競發的壯觀場面，打卡各種海鮮美食等。

當地官方介紹，要將開海節活動搭建成一個文旅融合大平台，打造特色漁業產業品牌。

針對開海節客流高峰，為方便旅客趕海吃海鮮，鐵路南寧局集團於8月14日至26日，加開北部灣方向65趟動車組列車。據瞭解，從8月16日開始，北海站目前每天的客流量達到了2.8萬人次至3.2萬人次之間。