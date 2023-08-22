廣西開海節 饕客瘋海味
凌晨5時許，廣西最大的漁港—北海市僑港鎮電建漁港已是人聲鼎沸，一筐筐生猛海鮮從船上被運上岸來，漁民、商販、遊客、帶貨主播、碼頭工人等，把碼頭圍得水洩不通，來自各地的遊客特意趕了個大早，在碼頭購買各種各樣的海鮮，碼頭儼然成了一個大型海鮮市場。
中新社報導，當前，廣西正探索構建「漁業+」融合發展新模式。在南海開海當天，廣西北海市和防城港市均舉辦了隆重的開海節活動，結合漁業策畫了一系列文旅活動拉動消費，並推出以「開海遊」為主題的旅遊線路。遊客可以觀看風情獨特的開海歌舞表演，欣賞千帆競發的壯觀場面，打卡各種海鮮美食等。
當地官方介紹，要將開海節活動搭建成一個文旅融合大平台，打造特色漁業產業品牌。
針對開海節客流高峰，為方便旅客趕海吃海鮮，鐵路南寧局集團於8月14日至26日，加開北部灣方向65趟動車組列車。據瞭解，從8月16日開始，北海站目前每天的客流量達到了2.8萬人次至3.2萬人次之間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言