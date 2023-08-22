南深高鐵南玉段 開始鋪軌

南寧至深圳高速鐵路南寧至玉林段（簡稱南深高鐵南玉段）18日進入全線鋪軌階段，南深高鐵南玉段預計明年建成通車。

中新社報導，玉林是廣西最大的僑鄉，全市有海外僑胞200多萬人，市內歸僑僑眷150餘萬人。南深高鐵南玉段建成後將結束玉林市沒有高鐵的歷史。

鋪軌施工現場位於廣西橫州市境內。本次鋪軌運用了長軌列車、移動式閃光焊軌機等10餘套專業設備，日鋪軌進度最多能達到6公里，並投入智慧雲安全調度管理系統，實時遠距離監控鋪軌機、長軌運輸車、焊軌車等設備，實現管理智能可視、安全自動預警。南深高鐵南玉段全線正線鋪軌375.27公里，站線鋪軌21.94公里，鋪道岔88組。

項目共有41座隧道、121座橋梁，橋隧比達83.8%。南深高鐵南玉段預計2024年4月中旬完成全線鋪軌任務。

南深高鐵南玉段是廣西自主投資建設的首條時速350公里的高速鐵路，正線全長193.31公里，西起廣西首府南寧市南寧東站，東止廣西玉林市玉林北站，是南寧至深圳高速鐵路的重要組成部分。

南深高鐵南玉段建成通車後，南寧至玉林的行車時間將由最快1小時44分縮短至50分鐘左右，對優化區域綜合交通結構、構建現代綜合交通運輸體系，推動廣西北部灣經濟區和粵港澳大灣區「兩灣聯動」，實現珠江—西江經濟帶區域協同發展具有重要意義。