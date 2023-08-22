廣東中山／缽仔禾蟲 石岐乳鴿 杏仁餅

缽仔禾蟲是中山地區一道傳統名菜，禾蟲的民間烹調方法甚多，或煎、燉、煲鮮禾蟲，或曬禾蟲乾，醃製禾蟲醬，後者甚至是農家常年的備用菜。

中山人以及廣東人吃禾蟲的風氣由來已久，明末廣東大詩人屈翁山的《廣東新語》已經盛讚禾蟲的滋味。中山是魚米之鄉，水稻種植面積大，田裡當然少不了禾蟲。禾蟲，是水稻田淤泥中野生的一種軟體小蟲，分布於珠江口各地鹹淡水交界處的稻田、淤泥中，繁殖時才出泥面。屬滋補食療上品，城鄉居民歷來喜愛，視之為席上佳餚。

缽仔禾蟲，是中山地區傳統名菜。圖／本報廣東中山傳真

禾蟲吃法有多種，中山人的燉缽仔禾蟲，風味十足，最受食客喜愛。咀香園杏仁餅，傳統製作工藝誕生於清光緒末年的香山縣（今中山）石岐，是用木質餅模打製出形如杏仁的餅樣，加入特製豬肉做夾心，經過一系列傳統烘培工藝製成。入口甘甜鬆化，令人齒頰留香。

石岐鴿是中山籍華僑從國外引進優良鴿種，與中山本地鴿種雜交後孵育出來的一種鴿子。因產自石岐一帶，故稱「石岐鴿」，至今已有一百多年歷史。

石岐乳鴿菜式豐富多樣， 製作手法有蒸、煎、炒、烤、炸、煲、熏、熬、燜、焙、煮等，其中最著名的是紅燒石岐乳鴿，以皮脆味鮮、肉嫩多汁、骨軟甘香而聞名遐邇，是粵菜中的經典名菜。