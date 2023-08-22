快訊

深夜震撼彈！繼謝典林後 苗栗縣前縣長徐耀昌退出國民黨

廣東中山／缽仔禾蟲 石岐乳鴿 杏仁餅

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
咀香園杏仁餅 圖／本報廣東中山傳真
咀香園杏仁餅 圖／本報廣東中山傳真

缽仔禾蟲是中山地區一道傳統名菜，禾蟲的民間烹調方法甚多，或煎、燉、煲鮮禾蟲，或曬禾蟲乾，醃製禾蟲醬，後者甚至是農家常年的備用菜。

中山人以及廣東人吃禾蟲的風氣由來已久，明末廣東大詩人屈翁山的《廣東新語》已經盛讚禾蟲的滋味。中山是魚米之鄉，水稻種植面積大，田裡當然少不了禾蟲。禾蟲，是水稻田淤泥中野生的一種軟體小蟲，分布於珠江口各地鹹淡水交界處的稻田、淤泥中，繁殖時才出泥面。屬滋補食療上品，城鄉居民歷來喜愛，視之為席上佳餚。

缽仔禾蟲，是中山地區傳統名菜。圖／本報廣東中山傳真
缽仔禾蟲，是中山地區傳統名菜。圖／本報廣東中山傳真

禾蟲吃法有多種，中山人的燉缽仔禾蟲，風味十足，最受食客喜愛。咀香園杏仁餅，傳統製作工藝誕生於清光緒末年的香山縣（今中山）石岐，是用木質餅模打製出形如杏仁的餅樣，加入特製豬肉做夾心，經過一系列傳統烘培工藝製成。入口甘甜鬆化，令人齒頰留香。

石岐鴿是中山籍華僑從國外引進優良鴿種，與中山本地鴿種雜交後孵育出來的一種鴿子。因產自石岐一帶，故稱「石岐鴿」，至今已有一百多年歷史。

石岐乳鴿菜式豐富多樣， 製作手法有蒸、煎、炒、烤、炸、煲、熏、熬、燜、焙、煮等，其中最著名的是紅燒石岐乳鴿，以皮脆味鮮、肉嫩多汁、骨軟甘香而聞名遐邇，是粵菜中的經典名菜。

石岐乳鴿圖／本報廣東中山傳真
石岐乳鴿圖／本報廣東中山傳真

廣東 豬肉

延伸閱讀

可愛燒肉列車開到嘉義！「燒肉眾」升級版二代目店新開幕 日本和牛免費送到月底

大學分發低分高就飛了！沒中大樂透喜悅 學生失望

詐團又黑吃黑！車手遭押進巷子搶走1百萬 中山警抓8人送辦

廣東綠電交易 助外向型經濟發展

相關新聞

廣東中山／神灣丫髻山賞菠蘿梯田 中山新十景阜峰文塔

神灣丫髻山海拔3 8 6 公尺， 是神灣全鎮的最高點。之所以稱丫髻山，因為它的頂峰比周邊山峰還高出很多，遠遠看起來很像是...

廣東中山／缽仔禾蟲 石岐乳鴿 杏仁餅

缽仔禾蟲是中山地區一道傳統名菜，禾蟲的民間烹調方法甚多，或煎、燉、煲鮮禾蟲，或曬禾蟲乾，醃製禾蟲醬，後者甚至是農家常年的...

廣東中山／南國特色中山影視城 繁華商圈孫文西路步行街

孫中山故居，是孫中山故里旅遊區的核心景區；旅遊區內另一景點，是中山影視城

廣東中山／走進孫中山故居

一八六六年（清同治五年）十一月十二日，國父孫中山誕生於廣東省廣州府香山縣翠亨村，即今天的廣東中山市翠亨新區內的翠亨村。翠...

跨境推廣賭博App 大陸網絡主播等19人被判刑

大陸網路主播推廣國外賭博App，吸引大陸賭客充值賭博，還組織人員偷渡至境外企圖逃避懲罰。經江蘇省宜興市檢察院提起公訴，近...

「好聲音」風暴擴大 浙江衛視：銘記李玟 促製作方聽民意

天后李玟（CoCo）生前疑遭「中國好聲音」製作團隊欺侮，讓「好聲音」成眾矢之的，許多網友留言抵制拒看，長春廣播電視台旗下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦