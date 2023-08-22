廣東中山／神灣丫髻山賞菠蘿梯田 中山新十景阜峰文塔

神灣丫髻山海拔3 8 6 公尺， 是神灣全鎮的最高點。之所以稱丫髻山，因為它的頂峰比周邊山峰還高出很多，遠遠看起來很像是女兒頭上的髮髻。這座山表層為沙質黃壤，特別適合菠蘿生長，也是觀光景點。

神灣菠蘿，已有90年歷史。圖／本報廣東中山傳真

神灣菠蘿已有90年歷史。神灣鎮當地有菠蘿種植戶250多戶，種植面積2300多畝，主要分布於丫髻山腳周邊的神溪村（ 沙崗村）、宥南村和海港村的山地。丫髻山周邊的菠蘿果園，由一壟一壟約半公尺高的菠蘿樹組成，類似於梯田，從山腰層層疊疊直到山腳，高低錯落，看起來很壯觀。而在山腳一帶，菠蘿一般和芒果、荔枝間種，各式水果品種組成了名副其實的大果園。

丫髻山森林公園，景色壯美。圖／本報廣東中山傳真

阜峰又名煙墩山，位於中山市區中心。山頂上有一座阜峰文塔，又稱阜峰文筆、煙墩山塔，是「中山新十景」之一。

該塔始建於明朝萬曆三十六年，經歷了380多年滄桑。塔是一座七層八角形的磚砌花塔，紅白相間的外牆，古韻十足。塔高24.5公尺，塔身雄偉，造型雋秀，內有石級直登塔頂。在頂層倚欄眺望，中山城區風光盡收眼底。煙墩山在古代是海防前哨，上有烽火台，阜峰文塔西南側有一座「晏晝砲」，曾流傳「石岐好好耍，十二點鐘有砲打」。