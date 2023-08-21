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兩岸微流行／風漁一體化 首台設備建成

聯合報／ 記者廖士鋒
該風力發電設備的底座導管架，下方可設立養殖箱網。圖／取自央視新聞
該風力發電設備的底座導管架，下方可設立養殖箱網。圖／取自央視新聞

海上風力發電可結合什麼產業？大陸最新海上風力發電設備，是將風電與養殖漁業結合，號稱全球首個「風漁一體化」設備，預計未來每年可發電四千五百萬度，並能在深遠海域產生七十五噸的漁獲。

這台甫在廣東完工的「明漁一號」是由大陸海上風電大廠明陽集團研發。據該集團消息，這是全球首台搭載「風漁融合一體化智慧養殖網箱」的風機，也是首次實現「海上風電加海洋牧場」海域、結構、電力、資訊傳輸、運維等深度融合。

據設計性能參數，單機每年可發電四千五百萬度，能滿足兩萬三千個家庭一年用電，減少二氧化碳排放三點八萬噸。海面下還能進行魚種養殖，規模化應用後，除風機本身收益，還可養魚十五萬尾，年漁獲量約為七十五噸，每台裝備可增加人民幣一八○○萬元（約台幣七八八八萬元）漁業產值。

在養殖原理上，央視指出，該風電機組底座導管架深插入海底，在導管架下加裝養殖網箱深海養殖。設備採先進抗颱設計理念，最高可抵禦十七級超強颱風，預計今年內投入使用，屆時會試養殖金鯧魚和石斑魚等魚種。

該風電設備將應用於廣東省陽江市沙扒鎮附近海域的明陽陽江青洲四海上風電場，該處電場場址水深四十五到四十八公尺，離岸最近距離約六十二公里，是目前大陸在建風場中施工水域最深、離岸距離最遠的海上風電項目。未來該電場將結合海上風電、海洋牧場、海水制氫等多種功能。

廣東 牧場

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