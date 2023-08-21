職業模特賽決戰德陽 冠軍揭曉
近日，「大美德陽·再聚旌城」啟明東方星聚城特約德陽華誼兄弟星劇場杯第21屆中國職業模特大賽總決賽，在四川省德陽市舉行。經過激烈角逐，來自山東賽區的劉欽政，和來自江蘇賽區的王躍霏分別斬獲男女組冠軍。
作為大陸久負盛名的職業模特大賽，中國職業模特大賽自2000年創辦以來，為大陸模特業和世界T台輸送了戴小奕、劉多、單靖雅、馬浩然、羅彬、雷淑涵、吳皖淩等一大批優秀職業模特，已發展成為大陸職業模範界的頂級賽事。
本屆大賽由來自大陸各地的70位選手參加。當晚的總決賽，選手們進行了青春裝、泳裝、禮服裝和職業裝等多個賽段比賽，角逐國際潛質獎、十佳男模、十佳女模以及冠亞季軍等多個獎項。
值得一提的是，中國職業模特大賽與德陽淵源深厚，早在2000年，首屆中國職業模特大賽就登陸德陽，引發巨大社會效應。本屆總決賽落幕後，24名獲獎選手先後到德陽石刻公園、三星堆博物館、綿竹年畫村等地采風拍攝，在助老、生態等多方面從事公益活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言