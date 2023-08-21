陸太空科研 4000餘成果導入產業

中國載人航天工程發言人、中國載人航天工程辦公室副主任林西強18日表示，中國空間（太空）應用成果轉移轉化成效顯著，目前已有4000餘項成果廣泛應用於各行各業，服務國計民生。

新華社報導，中國載人航天工程自1992年立項實施起，就提出了「造船為建站，建站為應用」的理念，多年來取得了大量具有國際先進水平的應用成果。

8月18日，載人航天工程空間應用與發展情況介紹會在北京召開。林西強介紹，在載人飛船（太空船）階段任務中，安排了大陸當時規模最大、領域方向最廣的太空科學與應用計劃，對大陸太空生命、材料等基礎研究起到開創奠基作用，快速提升了大陸對地觀測技術水平，推動大陸太空科學與應用水平邁上新台階。

在太空實驗室階段任務中，進一步拓展了太空科學與應用領域，實施了70餘項科學實驗與技術試驗，其中，太空冷原子鍾、伽馬暴偏振探測儀等項目取得國際領先的科學研究成果，引領大陸太空科學與應用快速發展。

在太空站階段任務中，立足建設大陸國家太空實驗室，研製了大陸覆蓋太空科學與應用領域最全、具有國際一流水平的艙外實（試）驗設施。

「截至目前，大陸載人航天工程空間應用成果轉移轉化成效的顯著，已有4000餘項成果廣泛應用於各行各業，服務國計民生。」林西強說。

其中，太空生命科學研究成果直接應用於生物材料、藥物、醫療和農業技術。微重力流體、燃燒和材料科學等方面的研究成果為解決國家材料弱點問題、改進相關產品生產加工工藝等作出貢獻。例如，通過太空實驗獲得的一種非晶合金製備方法，相關成果已廣泛應用於新能源汽車、智能終端設備的量產零部件中。

據介紹，利用飛行任務開展的航天育種搭載實驗有3000餘項，育成主糧審定品種240多個、蔬菜水果和林草花卉新品種400多個，創造直接經濟效益逾人民幣3600億元，年增產糧食約26億公斤。

此外，工程應用取得的成果還在自然資源與生態環境保護、防災減災、公共服務等國民經濟各領域廣泛應用，助力提升社會治理能力現代化水平。