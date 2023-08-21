夏夜騎行 愛上多元北京城

這個夏天，「夜騎」成為北京城的一道風景。騎行族用兩個輪子，觸摸城市肌理，體味古都煙火氣。夏夜騎行，讓市民和遊客愛上一個多元的北京城。

夜幕降臨，長安街，流光溢彩。寬闊的自行車道上，共用單車、公路車、便攜折疊車好不熱鬧。夜騎人群中，有鍛煉身體的騎行愛好者，有外地遊客，也有通勤族。人們吹著晚風，欣賞著長街兩側瑰麗的建築。

西單路口，綠燈亮起，二、三十輛自行車浩浩蕩蕩通過。「看左前方電報大樓，安靜的時候，能聽見整點響起的鐘聲，爸爸小時候特喜歡在這兒聽。」一位父親邊騎車，邊向兒子講起，每天晚上相伴騎車十公里，成為爺兒倆最愛的親子活動。

古樸靜謐的城牆、綠意盎然的公園、造型精妙的古廊長亭…，沿二環夜騎，一步一景。二環路大部分路段繞北京舊城而建，德勝門城樓、雍和宮、明城牆遺址等歷史座標，讓騎行者體驗到滿滿的古都風韻。一路上，不僅能路過天壇公園、陶然亭公園、大觀園等景點，諸多荷塘、小徑也別有洞天。

日暮時分，暑熱漸消。亮馬河兩岸的商廈被燈光點亮，遊船穿行水上，河畔燈影交輝，更添別樣風情。

「叮鈴鈴--」一陣清脆的車鈴聲響起，大二學生小徐和室友們騎著共用單車，沿著亮馬河南岸的國際風情水岸綠道向東駛來。臨近好運橋，她們停下車，舉起自拍杆留下數張合影。「這段國際風情水岸綠道景色最棒，夜騎最美，兩岸好多咖啡廳、小酒館，特有國際範兒！」小徐開心地說。

「騎行，不只是出行方式，更是一種生活方式。」80後騎行愛好者宋偉組建了500人的騎行俱樂部，他們探索中軸線，從鼓樓文化廣場出發、騎到仰山橋，一路景致變換，綠樹成蔭。他們常去通州大運河，從漕運碼頭出發，沿著河道騎行；他們體驗昌平42公里騎行綠道，在城市森林中穿梭。「北京騎行環境有了質的飛躍，這也是自行車回歸北京的重要原因。」宋偉感歎。