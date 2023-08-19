聽新聞
test
0:00 / 0:00

香江風情／「晴報」停刊 港天色陰沉

聯合報／ 香港特派員李春

香港記者協會昨天發聲，說香港再有傳媒緊縮，反映香港商業和新聞自由環境，均對傳媒營運造成莫大困難，不利傳媒生存。所謂傳媒緊縮，說的是香港免費報章「晴報」宣布九月十五日停刊。這可能是香港媒體又一波大變的開始。

香港「晴報」說，是因應市場發展，停印刷版報章，未來仍會出網上版。「晴報」是香港三份主要免費報紙之一，其內容主要針對中產上班族，還有人認為其偏向針對女白領一族，因其是具有消費力的族群，所以這份報紙重財經，也重娛樂休閒、親子、健康等，其專欄作者更以女性為主。

「晴報」宣布停刊，是香港媒體二十年來大變的一個縮影。二○○○年後，香港開始出現免費報章，擠壓了傳統報章的市場，「晴報」創刊之初，發行量高達五十萬份，近年仍標榜香港第二大報，現在也不敵市場之變了。

香港另一份免費報章「am730」創辦人施永青認為，印刷傳媒對比網媒在競爭上處於不利位置，因紙媒無法即時更新。但他仍堅持印刷媒體有生存空間，因為網上閱讀資訊的方式導致將世界碎片化，不如報紙可以整體全面地呈現港聞、國際新聞等不同範疇的資訊，印刷傳媒給人了解的世界是全面的，紙媒亦可建立形象和定位。相信「晴報」結業後，其他免費報可瓜分其市場份額。

長期研究香港媒體的中文大學新聞與傳播學院教授蘇鑰機則認為，近年已經愈來愈少讀者早上索取免費報章在列車車廂閱讀，普遍都改為用手機吸收資訊，讀者減少之下，廣告收入亦會減少，在雙重夾擊下，免費報章難以生存。雖然免費報章轉至網上平台可節省印刷和運輸費用，但並非所有轉型都能成功，內容需要獨特和深入才能吸引讀者，因廣告收入需要與網上平台分成，相信印刷媒體轉戰網上平台仍難解困局。

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權分析表示，香港高端市場狹小，普遍讀者喜愛「速食」，不愛讀長文，媒體競爭激烈，並會面對標題黨和內容農場傳媒的壓力，現時網媒難以迴避，更不用說現時經濟復甦不似預期，政治環境不佳，香港很多有經濟能力的中產家庭移民，公眾觀看傳媒資訊亦減少，令傳媒行業前景愈來愈差。

香港 廣告

延伸閱讀

慘！陸男赴香港做工 月入6萬盡訴辛酸：掙再多錢也沒有快樂

巧固球／亞太青年沙灘錦標賽 中華隊首日全勝不敗

「念你如昔」拍異鄉港人惆悵 導演願情感超越時間

國泰航空與 VEDA by Ovolo 攜手 呈獻精心設計的植物性美饌

相關新聞

香江風情／「晴報」停刊 港天色陰沉

香港記者協會昨天發聲，說香港再有傳媒緊縮，反映香港商業和新聞自由環境，均對傳媒營運造成莫大困難，不利傳媒生存。所謂傳媒緊...

影／廣東東莞也傳暴雨成災 多個鎮區淹成一片海

中國大陸近期天災不斷。聚集不少台商的廣東東莞，18日上午也降下暴雨，導致當地多個鎮區嚴重淹水，據稱，積水最深處甚至將近1...

慘！陸男赴香港做工 月入6萬盡訴辛酸：掙再多錢也沒有快樂

近年有工人1句「是窮！」，道盡了工人辛酸，但即使工資高也未必快樂？有29歲大陸男於抖音上載影片訴說在香港做建築工辛酸，稱自己雖然月入6萬元加上每個月有8天休息，愛情卻並不如意，明言「香港單身建築工男人，掙再多的錢也沒有快樂」。不過他同時表示，雖然建築工作累，惟「靠自己雙手賺錢很充實」，「趁年輕，多存點錢，其他都不重要」。

鄰居裝監視器對門口讓對門住戶有壓力 網友反應兩極力數優缺點

有人為求安心，會在家門安裝閉路電視，不過，此舉可能令鄰居有壓力！香港有公屋住戶在網上發文表示，發現對面屋疑似安裝了電子「貓眼」，當有人經過時就會啟動，「搞到每次開門和鎖門也很大壓力」。對此，網友意見兩極，有人認為對面屋安裝電子門鐘或攝像鏡頭，可以同時保障自己家中安全，但亦有別人擔心此舉會影響隱私。

以為去新加坡當翻譯 中科院博士被拐至緬甸做詐騙

近年一些中國年輕人被騙至緬甸從事詐騙，想不到連中國科學院博士也受騙。中國一名網民發文稱，其朋友中科院張姓博士為還債去新加...

陸女網紅被騷擾影片竟是「擺拍」 400萬追蹤帳號遭封禁

有「短影音大國」之稱的中國大陸，社群平台隨時都有海量的新影片，要能博得觀眾眼球相當不容易，近日，有一名女網紅為吸引流量不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦