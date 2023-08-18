慘！陸男赴香港做工 月入6萬盡訴辛酸：掙再多錢也沒有快樂

近年有工人1句「是窮！」，道盡了工人辛酸，但即使工資高也未必快樂？有29歲大陸男於抖音上載影片訴說在香港做建築工辛酸，稱自己雖然月入6萬元加上每個月有8天休息，愛情卻並不如意，明言「香港單身建築工男人，掙再多的錢也沒有快樂」。不過他同時表示，雖然建築工作累，惟「靠自己雙手賺錢很充實」，「趁年輕，多存點錢，其他都不重要」。

影片引來網友熱議，「建築工地真的有這麼高工資？」、「有錢不一定高興，但沒錢就肯定不開心」、「多勞多得」，亦有不少大陸網友表示想到香港打工。然而也有網民質疑真偽，「看（樓主）這件衣服就知道假，這件衣服這麼乾淨」。

有29歲陸男於抖音上載影片訴說在香港做工辛酸，直指「香港單身建築男人，掙再多的錢也沒有快樂」。（抖音影片截圖）

該29歲陸男於抖音上載多段影片，講述在香港做建築工辛酸。影片中，穿上藍色工作服、戴著安全帽的樓主，正在施工場地內站著吃飯。

樓主指出，他在香港擔任工人，每天上班8個小時，1個月休息8天，不用熬夜，免費伙食，「雖然累，但靠自己雙手賺錢很充實」，惟有1點令他相當無奈，就是沒有愛情，感歎「香港單身建築男人，掙再多的錢也沒有快樂」、「香港單身建築男人，除了工作，連個說話的人都沒有」，直指「離婚的女人站出來，我在香港做建築養你」。

不過樓主也在另1段影片強調，「其實什麼行業都累，只要習慣了就好，在香港幹建築就是熱了點，其實也還好，趁年輕，多存點錢，其他都不重要。別笑話我，因為我知道生活不容易」。

影片隨後被轉載到香港及大陸多個網上群組，不少網友對建築工薪酬感到驚訝，「建築真的有這麼高工資？」、「建築1個月掙那麼多」、「打日工建築很少有60000，但多勞多得計的有」、「有錢不一定高興但沒錢就肯定不開心」。也有不少大陸網民表示想到香港工作，「我也想去香港打工」、「我也去幹，不怕辛苦」、「香港生活壓力大，消費高」。

然而也有網友質疑事件真偽，「看這件衣服就知道假，這件衣服這麼乾淨」、「做建築哪有假放」。

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文章授權轉載自《香港01》