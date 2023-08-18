鄰居裝監視器對門口讓對門住戶有壓力 網友反應兩極力數優缺點

有人為求安心，會在家門安裝閉路電視，不過，此舉可能令鄰居有壓力！香港有公屋住戶在網上發文表示，發現對面屋疑似安裝了電子「貓眼」，當有人經過時就會啟動，「搞到每次開門和鎖門也很大壓力」。對此，網友意見兩極，有人認為對面屋安裝電子門鐘或攝像鏡頭，可以同時保障自己家中安全，但亦有別人擔心此舉會影響隱私。

事主在Facebook群組「香港公營房屋討論區」發文請教網友，「想問下這個是不是cctv（閉路監視器）呀？對面房子突然之間裝在這塊耶，還剪爛了自己塊布這麼高調」。事主指早前回家開門時，突聽到「逼」一聲被嚇了一跳，四周觀察後才發現對面鄰居門口變化。事主稱現在出入，都發現該貓眼處「亮藍色鐘燈和紅光並逼一聲」，讓他倍感壓力，「被人監視著，回家時在電梯就都找好鑰匙，不敢去到家門口才找逗留這麼久」。

從圖片可見，事主鄰居剪去鐵門上布一部份，露出「貓眼」，而「貓眼」中隱約可見一小孔，但由於鐵門所限，且拍攝時不見有亮著的訊號燈，未能確定是否屬於電子監控。

有網友認為樓主多心，但亦有網友一眼認出那是電子防盜眼，甚至連牌子也知道，「這是防盜監察器，現在很多住戶都裝有這個」、「電子貓眼，有人經過會錄10秒」、「有的cam有人動就會『逼』一聲，我之前那個就是，不過可以調沒聲的」。

從圖片可見，事主的鄰居剪去鐵門上布一部份，露出貓眼。（FB 圖片）

貼文引起網友關注，對於鄰居安裝閉路電視一事，網友意見兩極，又力數其優缺點。支持者認為能保障安全，減少犯罪發生 ，「假如你家門口發生不愉快事件，對面房子的錄影就會幫到你」、「像上次有處被人爆鐵門，好運對面房子有錄影，有了證據，叫保安上去，不然就被人進了房子」、「小偷看到對面房子裝了監控都嚇走了」。

而反對者就覺得有隱私外洩風險，「最怕他錄到我輸密碼，怎麼知道他什麼人」、「最不如意就是被人知道自己出入時間」、「住家對面也不想被人監控」。有人就認為安裝電子防盜眼前應先與鄰居商議，減少磨擦。

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文章授權轉載自《香港01》