糗了！3醉漢叫囂路人遭反殺 13歲猛妹「單刀1挑3」2男全身掛彩

日前中國大陸山東省3名酒醉男子，深夜在一處社區樓下嬉鬧，引起一名少女住戶不滿，當場斥責對方，沒想到3男揚言要上樓揍她，但少女也不是省油的燈，立刻手拿菜刀，衝下樓教訓三人，讓醉漢們當場嚇傻，紛紛緩頰「我們也是說著玩嘛！」，但仍被砍得頭破血流。有知情網友就透露，少女年僅13歲，且是先遭3男威脅、性騷擾才會做出自衛行為。

根據陸媒極目新聞報導，事件發生於本月8日，山東滕州某處社區深夜發生糾紛事件，從現場畫面中顯示，一名男子坐在地上，臉部有傷口流著血，另名男子躺在不遠處，聲稱遭一名少女持刀砍傷。影片發布者指出，當時3名男子在路邊喝酒，與少女隔空對罵，還揚言要上樓揍她，女方才下來砍傷人。

而另則影片顯示，多名警方到場後，雙方各說各話。一名男子稱，是少女先拿刀下樓，少女則解釋，她當時問樓下是誰在吵，對方卻叫囂說要上樓揍她，她才氣得拿刀下樓。男子隨即表示，「我們也是說著玩嘛！」，警方見少女情緒有些激動，要男子先別再說話，隨後將少女帶走。

消息曝光，網友們紛紛力挺未成年少女，紛紛誇讚「大陸猛女，一言不合就刀光劍影，從起江湖留下了妳的傳說」、「別惹山東女子，不然吃不完兜著走」、「13歲小女孩大晚上被3個陌生醉漢挑釁，小姑娘好棒！」、「巾幗不讓鬚眉」。

不過也有人認為少女防衛過當，「不管怎樣，持刀下樓砍人，應該是犯罪」、「衝動了，人家畢竟沒上來，只是罵幾句還沒犯法」、「太狂躁了，沒必要動刀呀，君子動口又動刀，這下得進去上大學」。

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