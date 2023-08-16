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大陸多地蛋價漲逾40%！業者稱天氣熱 「母雞食慾差不下蛋」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸部分地區雞蛋價格再迎一波漲價，業內人士指出是因為天氣熱，母雞食慾差不下蛋所致。示意圖／ingimage
大陸部分地區雞蛋價格再迎一波漲價，業內人士指出是因為天氣熱，母雞食慾差不下蛋所致。示意圖／ingimage

大陸部分地區雞蛋近期再迎一波漲價，央視財經報導，山東、河北雞蛋均價較7月初上漲超35%；東北、北京雞蛋均價較7月初上漲超40%。分析認為，主因在於供需問題，受到氣溫偏高影響，母雞吃不下，營養不夠，產蛋量低。

近期大陸網友在社交平台抱怨蛋價變貴，消費者對雞蛋變貴有感。央視財經報導，山東青島某超市食品部主管表示，七月初開始，雞蛋價格呈持續上漲趨勢。最近一天每斤漲2角。

報導指出，山東青島一家養殖場負責人說，在四五月每生產一斤雞蛋就要虧損四毛錢左右，現在每賣1斤雞蛋可以賺八毛錢的利潤。近期儘管玉米、豆粕價格有一定上漲，但是蛋價漲幅遠遠彌補了飼料成本的上升。

另外，蛋雞養殖總成本中，飼料支出占到90%左右，部分企業預計飼料價格将會繼續上行，在當下雞蛋熱銷時賺錢，開始積極儲備玉米、豆粕。

為何最近大陸蛋價瘋漲？綜合陸媒報導，業內人士指出主因還是在於供不應求：入夏以來氣偏高，導致蛋雞食量低，營養達不到下，雞群產蛋率就會降低，供給減少；另外，近期作為雞蛋替代品的豬肉價格逐漸回升，也帶動消費者轉向購買雞蛋用。另一方面，中秋節前後是雞蛋需求旺季，一些食品廠需要進貨做月餅等製品，也導致需求量變大。

大陸未來蛋價是否持續高漲？業內人士預測，隨著氣溫下降和節後淡季的到來，雞蛋供應將會逐步恢復正常水平，需求也將有所減弱。因此，預計9月下旬以後雞蛋價格將會出現回落趨勢。

根據聯合國糧農組織（FAO）在2022年公布數據顯示，2020年亞洲生產了全球雞蛋的60％以上。其中，中國大陸佔全球雞蛋總產量的35％，為全球產蛋量第一名，主要產區在河北、河南、遼寧和山東等地。

雞蛋 蛋價 飼料

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