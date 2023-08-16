快訊

哪個才是真實安華？大馬政壇不倒翁的拜相之路

美加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

直播／控「就是民進黨開的槍」挨告 館長再開直播回嗆：不告就是孬種

愛子癌逝…她曾戰勝乳癌卻再罹患血癌 夫懇求捐骨髓助重生

香港01／ 撰文： 陳葆琳
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

香港癌症的新增個案約為3.4萬宗，平均每天有94人確診癌症。命運總要向人開玩笑，57歲的Cat，兒子早年已因癌症離世，自己亦曾確診乳癌，戰勝後卻又患上血癌，惟上月病情已惡化為急性白血病，需要儘早換骨髓續命。面對一個接一個難關，Cat沒有放棄，其丈夫也寄望公眾熱心捐助，呼籲善心人登記成為骨髓捐贈者，讓太太有重生的機會：「讓我們為我們內心最愛的人奮鬥，為每一個需要説明的人奮鬥。」

二十年前，Cat的兒子只有6歲，但不幸罹患癌症而離開人世，為她和的丈夫留下了無法用言語形容的空虛和悲痛。然而，他們生命的挑戰尚未結束。2017年4月，Cat確診乳癌，一邊乳房為第二型人類表皮生長因數受體（HER2），另一邊乳房則為浸潤性乳癌。

Cat於接下來的5年，以堅毅意志及樂觀態度對抗癌症，身體許可之下，她不時會去爬山、跑步、打羽毛球，亦會與其他病友做義工派飯，終於戰勝病魔。

戰勝乳癌卻又患血癌

不過，半年前Cat接受抽血檢查，證患上血癌初期，亦即骨髓瘤，無奈地再一次走上抗癌之路。Cat先後接受過化療、標靶治療等，但受副作用影響，其身體承受著強烈的疼痛，體重只剩下約80磅，病情卻未能控制，上月更惡化為急性白血病，必須儘早換骨髓方能保命。

Cat的5位兄弟姐妹及其他親人，骨髓都不吻合捐贈，丈夫眼見她經歷化療的痛苦的心如刀割，呼籲善心人能登記成為骨髓捐贈者，讓太太有續命的希望：「讓我們為我們內心最愛的人奮鬥，為每一個需要説明的人奮鬥。讓我們用愛和希望攜手共進，尋找戰勝這殘酷疾病的答案。」

我懇求每個人都能登記成為骨髓捐贈者。你的行動將讓我太太和那些渴望延續生命的病人帶來希望和救贖。如果您曾經考慮過捐骨髓，現在就是行動的時刻。請聯絡紅十字會登記和捐贈骨髓。

Cat丈夫

延伸閱讀：

皮膚癌｜黑斑邊緣不規則凹凸不平要小心！細數3種常見皮膚癌症狀

癌症｜胃腸道基質瘤 愈活躍愈高危 早做手術可清除

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

愛子癌逝…她曾戰勝乳癌卻再罹患血癌 夫懇求捐骨髓助重生

香港癌症的新增個案約為3.4萬宗，平均每天有94人確診癌症。命運總要向人開玩笑，57歲的Cat，兒子早年已因癌症離世，自己亦曾確診乳癌，戰勝後卻又患上血癌，惟上月病情已惡化為急性白血病，需要儘早換骨髓續命。面對一個接一個難關，Cat沒有放棄，其丈夫也寄望公眾熱心捐助，呼籲善心人登記成為骨髓捐贈者，讓太太有重生的機會：「讓我們為我們內心最愛的人奮鬥，為每一個需要説明的人奮鬥。」

杭州新東方遭舉報補課引家長不滿 官方仍高舉雙減

新東方杭州實體課遭網紅舉報，引起家長不滿。民眾前往浙江省政府網站留下「還新東方公道，恢復高中生補課」的留言，但杭州官方回...

藏什麼秘密？1張化驗單 吉林3醫患搶成一團

吉林延吉中醫院2名醫護，從病患手中搶奪化驗單的影片，在網路上引發熱烈討論。網友幾乎一邊倒地質疑，「為什麼要搶患者手上的化...

陸杭州色狼偷拍被發現！躲進後車箱缺氧昏迷險死

為滿足私慾偷拍他人，卻差點讓自己丟了性命。據澎湃新聞報導，近日大陸有一名男子因偷拍女子上廁所被發現，遂藏在自己駕駛的SU...

歷史新高！香港不生育夫婦比率達43.2%

據公布，當前香港不願生育的夫婦比率高達43.2%，創下歷史新高。此外，每對夫婦平均養育的子女數目由5年前的1.3人跌至0...

先前因暴雨關閉 北京盧溝橋恢復開放

8月15日是日本二戰投降78周年之際，此前因暴雨而關閉的北京盧溝橋景區及橋畔的抗日戰爭紀念雕塑園恢復開放。公告稱，盧溝橋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦