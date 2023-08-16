睽違三年！上海書展登場 「台版書專區」消失了

受新冠疫情影響停辦三年的上海書展，16日恢復線下舉辦，不過「台版書專區」消失了。台版書專區的承辦方、台灣華品文創出版總經理王承惠表示，6月接獲上海書展組委會通知，今年上海書展調整後不再設台版書專區。「主要是容納其他省份的書商做調整。」

另一家陸籍出版業者也表示，今年主辦方為了要把上海書展打造成全國性書展，因此容納了不少外省份的出版社，所以今年各區域的展位都有調整。

王承惠指出，儘管今年台灣的出版社並沒有設攤，但其實有不少書商，早已在天貓、京東開店，走的是正規進口審查流程到大陸，大陸讀者還是可以買到台版書。

上海書展16日至22日在上海展覽中心展出。上海書展從2013年首邀台灣圖書參展，呼應「閱讀上海」，把台版圖書專區定名為「樂讀台灣」，打造成滬台兩地出版交流的互動平台。

但2017年，「樂讀台灣」門面消失，2018、2019年又重新恢復，2019年主辦方將台灣圖書專題館改放在上海外文書店下，變成「台版書專區」。2020年到2022年因新冠疫情影響，台灣圖書沒獲邀參展。

王承惠提到，大陸圖書市場，向來是台灣出版社與作者原創版權，輸出最主要最重要的市場，從這幾年大陸讀者購書傾向來看，多半偏愛文史哲類的台版書，最近幾年台灣這類出版的新書少了很多，不過親子教育學習與兒童繪本讀物一直很受大陸讀者的歡迎。

「台版書耶。」一名上班族忍不住從書架上拿起一本美容書籍翻閱。中國圖書進出口上海公司，則是將台版庫存書拿出來，設立8個台版原版書櫃，內容有美容、養生、寵物、收納、繪本、動漫等類型，也吸引不少青少年駐足翻閱。

上海16個區也規畫「一區一特色」的特色分會場，總計這次書展活動總數約850場，其中主會場活動467場，特色分會場活動142場。