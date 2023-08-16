聽新聞
test
0:00 / 0:00

王府井老街 拼湊80年代舊夢

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
主題文化節各種懷舊主題的布置，讓人們彷佛回到上世紀80年代的北京。圖／本報北京傳真
主題文化節各種懷舊主題的布置，讓人們彷佛回到上世紀80年代的北京。圖／本報北京傳真

時值暑期旅遊旺季，王府井大街熱鬧萬分。在北京市百貨大樓地下的老北京沉浸式體驗街區，「夢回1980」主題文化節近日拉開帷幕，各種懷舊主題讓人們回到上世紀80年代的北京。

「在網上刷到這裡有個主題文化節，我們是特意過來拍照的。」高中生小李和朋友身穿復古風格的花襯衫、牛仔褲，相約來到王府井遊玩。走進百貨大樓地下二層的和平菓局，眼前的場景由現代商場驟然變成充滿年代感的老街區。黑白電視機、老式摩托車、搖頭電扇、大哥大、尋呼機等，一系列老物件拼湊起時代記憶。「你知道嗎？爸爸小時候家裡用的就是這款電視機！」不少「80後」邊遊覽邊和孩子分享自己的童年。

精彩的節目也在老街區上演。「咱今兒啊，就把這吉祥話和同仁堂、中草藥材給您編一塊兒，您信不信？」電視牆前，身著灰麻布長衫的小哥邊打快板邊說著，引得現場觀眾陣陣喝采。每隔一小時，電視牆前都會迎來表演，人們可以聽到昔日流行歌曲。裏側的「和平戲院」每隔一小時還會上演京劇、戲法等經典演出。

老北京沉浸式街區為王府井百貨大樓增添了文化氣息，不遠處的吉祥大戲院也用濃濃的京味吸引著中外的遊客。

傍晚6點，離演出開始還有一個半小時，吉祥大戲院迎來一波波觀眾。人群裡不僅有結伴前來的老戲迷，還有年輕小夥和外國友人的身影，大家都期待著「壽州救駕」、「秋江」、「黃金台」三大劇目的表演。經過設施改造，日前，吉祥大戲院又同步啟動電影放映與主題咖啡售賣業務，讓市民們重拾幾十年前去「老吉祥」看電影的美好記憶。

漫步王府井步行街，人們還可以打卡老字型大小潮流主題快閃店，品嘗京味美食。在北冰洋「北平製冰廠」體驗區，「冰冰熊」雪糕、「熊掌」冰棍、橘子汽水格外搶手。「老字型大小玩國潮真有意思，這次打卡值了！」帶著女兒前來遊玩的謝女士說。

北京 老街 電影

延伸閱讀

影／科技廠有毒氟氣外洩 廠辦員工放半天假直呼太恐怖

發哥好宅在線談／避免自家大樓外牆飾材掉落 平時可以這樣看

猛一看像「蝌蚪」！Asahi朝日集團總部造型超吸睛

屏東職人品牌一條街凝聚地方創生動能 小朋友體驗職人生活

相關新聞

港深高鐵「地鐵化」 往來更便捷

香港與大陸的高鐵有望「地鐵化」！香港鐵路有限公司（港鐵）14日起為往返香港西九龍站與大陸深圳福田站的高鐵乘客推出「靈活行...

華誼兄弟星劇場 一窺德陽風情

8月11日，位於四川省德陽市的啟明東方星聚城·德陽華誼兄弟星劇場美好生活綜合體正式開放。該項目以「重逢三星堆·相聚在德陽...

王府井老街 拼湊80年代舊夢

時值暑期旅遊旺季，王府井大街熱鬧萬分。在北京市百貨大樓地下的老北京沉浸式體驗街區，「夢回1980」主題文化節近日拉開帷幕...

寶島一村話劇北京巡演 觀眾揪心

熱騰騰的天津包子作為話劇「寶島一村」的結尾「彩蛋」，給北京觀眾帶來暖心回憶。10日至13日，「寶島一村」經典版15周年巡...

入境客照片「撞臉」 航警查驗 協助失散45年雙胞胎兄弟團圓

黑龍江省牡丹江市出入境邊防檢查站民警近日執行勤務時，發現一入境旅客疑似有雙重身分，其證件照片與另一名牡丹江籍民眾高度相似...

貴州男不會打字被嫌文化低 緬甸詐團拒收 網酸：騙子界也瞧不起你

貴州有3名男子多次欲偷渡到緬甸搞網路詐騙，其中一人由於文化低不會打字被詐騙公司拒收，不僅發不了財，還被判刑，3人最終收穫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦