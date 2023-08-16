王府井老街 拼湊80年代舊夢

時值暑期旅遊旺季，王府井大街熱鬧萬分。在北京市百貨大樓地下的老北京沉浸式體驗街區，「夢回1980」主題文化節近日拉開帷幕，各種懷舊主題讓人們回到上世紀80年代的北京。

「在網上刷到這裡有個主題文化節，我們是特意過來拍照的。」高中生小李和朋友身穿復古風格的花襯衫、牛仔褲，相約來到王府井遊玩。走進百貨大樓地下二層的和平菓局，眼前的場景由現代商場驟然變成充滿年代感的老街區。黑白電視機、老式摩托車、搖頭電扇、大哥大、尋呼機等，一系列老物件拼湊起時代記憶。「你知道嗎？爸爸小時候家裡用的就是這款電視機！」不少「80後」邊遊覽邊和孩子分享自己的童年。

精彩的節目也在老街區上演。「咱今兒啊，就把這吉祥話和同仁堂、中草藥材給您編一塊兒，您信不信？」電視牆前，身著灰麻布長衫的小哥邊打快板邊說著，引得現場觀眾陣陣喝采。每隔一小時，電視牆前都會迎來表演，人們可以聽到昔日流行歌曲。裏側的「和平戲院」每隔一小時還會上演京劇、戲法等經典演出。

老北京沉浸式街區為王府井百貨大樓增添了文化氣息，不遠處的吉祥大戲院也用濃濃的京味吸引著中外的遊客。

傍晚6點，離演出開始還有一個半小時，吉祥大戲院迎來一波波觀眾。人群裡不僅有結伴前來的老戲迷，還有年輕小夥和外國友人的身影，大家都期待著「壽州救駕」、「秋江」、「黃金台」三大劇目的表演。經過設施改造，日前，吉祥大戲院又同步啟動電影放映與主題咖啡售賣業務，讓市民們重拾幾十年前去「老吉祥」看電影的美好記憶。

漫步王府井步行街，人們還可以打卡老字型大小潮流主題快閃店，品嘗京味美食。在北冰洋「北平製冰廠」體驗區，「冰冰熊」雪糕、「熊掌」冰棍、橘子汽水格外搶手。「老字型大小玩國潮真有意思，這次打卡值了！」帶著女兒前來遊玩的謝女士說。