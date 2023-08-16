寶島一村話劇北京巡演 觀眾揪心

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

熱騰騰的天津包子作為話劇「寶島一村」的結尾「彩蛋」，給北京觀眾帶來暖心回憶。10日至13日，「寶島一村」經典版15周年巡演登陸北京，在天橋藝術中心連演4場，累計吸引6000多名觀眾觀看。

新華社報導，「寶島一村」由台灣導演賴聲川和節目製作人王偉忠聯合編導。故事從「趙家」、「朱家」、「周家」三個1949年赴台落戶的眷村家庭講起，呈現半個多世紀縈繞海峽兩岸的鄉愁。2008年12月，「寶島一村」在台北首演，並於2010年初開啟首次大陸巡演。

15年來，台灣表演工作坊出品的「寶島一村」經典版上演超過300場，覆蓋海峽兩岸和香港、澳門以及海外地區。2023年7月，「寶島一村」經典版在上海東方藝術中心開啟15周年大陸巡演。此次巡演將依次走過上海、深圳、杭州、北京、西安五座城市，歷時一個多月，最終回到上海的上劇場

整部劇三個多小時，沒驚心動魄的情節，呈現給觀眾的是簡單而又真實的家居、鄰里生活。「看完演出後，我感受最深的是那濃得化不開的鄉愁。」首次觀看這部話劇的張先生說，劇中最打動他的是「探親」、「重逢」這兩場戲，身邊很多人看完後跟他一樣淚流滿面。

特意從天津趕到北京觀看演出的李女士說：「劇中老趙寫給兒子的信非常動人。」信裡說，願你此生不像我們一樣顛沛流離，願你此生不知道什麼叫戰爭，願你此生一切平安。「當前台海形勢比較緊張，希望兩岸關係盡快回溫，兩岸同胞共享和平、共同過上好日子。 」

賴聲川說，「寶島一村」演到今天，已去過大約40個大陸城市，所到之處都是熱情觀眾，很多人看完後起立鼓掌。「這種感動，也是兩岸一種深度的交流。」

北京 上海 劇場

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