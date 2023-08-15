年長13歲新歡人夫有車有錢..21歲女甘願做小三 冷暴力逼男友分手

人夫有錢有車，而且對待樓主溫柔，最終發生關係（示意圖／Ingimage）

多個馬來西亞媒體報導，21歲女子匿名投稿指，由於男友忙於工作，而且只會說大道理，所以感到自己被忽略，直至日前結識1名男子，對方雖然比自己年長13歲，而且「做偏門」，但有錢有車，「他的一切都是我喜歡的，他嘴巴很甜，每次說的話都可以讓我很高興」，對方更會想辦法哄她高興。

雖然原PO曾提醒自己不應和其他異性有過多互動，但「愈控制，自己愈無法自拔愛上這位人夫...對他有了不該有的感情」，最終兩人發生性關係，明知對男友不公平，「但是我克制不了我自己，他給我了要的安全感，有時間陪我哄我，圍著我轉...對我很溫柔」，甚至形容「在他（人夫）身上，我感受到了愛和被愛」。

樓主為了新歡人夫，不惜冷暴力逼男友分手。（示意圖／Ingimage）

原PO相信人夫會為了自己而放棄婚姻，「雖然在錯的時間遇見對的人，（但）只要有恆心，我相信可以和他修成正果」。原PO並不介意默默等人夫離婚，更為了對方，不惜冷暴力逼男友分手，「不介意身邊的人怎麼樣看我，這對我來說一點也不重要」。

網友紛紛討論事件，先後留言指「當某天清醒時，就會痛不欲生，埋怨自己死蠢，不帶眼識人！」、「年輕少女入世未深...到一天夢醒了她才能明白，她是破壞別人的家庭！最後連自己什麼下慘都是未知數！」

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文章授權轉載自《香港01》