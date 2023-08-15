快訊

從台中搭到林口「3600僅付300」！Lulu爸被搭霸王車 女乘客落網了

中國宣布「暫停發布青年失業率調查」、生育率降至1.09

年長13歲新歡人夫有車有錢..21歲女甘願做小三 冷暴力逼男友分手

香港01／ 撰文：田中貴
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

有一種愛情叫至死不渝，但亦有一種背叛叫見異思遷。馬來西亞媒體報導，1名本身有男友的21歲女生匿名投稿指，最近認識一1名比她年長13歲的人夫，對方因「撈偏門」而非常富有，而且出動甜言蜜語，甚至願意花時間陪伴她，最終兩人發生關係，女生不介意新歡年齡差距，也不理會對方已婚，「為了他，我冷暴力我男朋友逼他分手」，深信新歡會放棄現有妻子，與自己修成正果。網民紛紛批評少女行為，「當某天清醒時，就會痛不欲生，埋怨自己死蠢，不帶眼識人！」

人夫有錢有車，而且對待樓主溫柔，最終發生關係（示意圖／Ingimage）
人夫有錢有車，而且對待樓主溫柔，最終發生關係（示意圖／Ingimage）

多個馬來西亞媒體報導，21歲女子匿名投稿指，由於男友忙於工作，而且只會說大道理，所以感到自己被忽略，直至日前結識1名男子，對方雖然比自己年長13歲，而且「做偏門」，但有錢有車，「他的一切都是我喜歡的，他嘴巴很甜，每次說的話都可以讓我很高興」，對方更會想辦法哄她高興。

雖然原PO曾提醒自己不應和其他異性有過多互動，但「愈控制，自己愈無法自拔愛上這位人夫...對他有了不該有的感情」，最終兩人發生性關係，明知對男友不公平，「但是我克制不了我自己，他給我了要的安全感，有時間陪我哄我，圍著我轉...對我很溫柔」，甚至形容「在他（人夫）身上，我感受到了愛和被愛」。

樓主為了新歡人夫，不惜冷暴力逼男友分手。（示意圖／Ingimage）
樓主為了新歡人夫，不惜冷暴力逼男友分手。（示意圖／Ingimage）

原PO相信人夫會為了自己而放棄婚姻，「雖然在錯的時間遇見對的人，（但）只要有恆心，我相信可以和他修成正果」。原PO並不介意默默等人夫離婚，更為了對方，不惜冷暴力逼男友分手，「不介意身邊的人怎麼樣看我，這對我來說一點也不重要」。

網友紛紛討論事件，先後留言指「當某天清醒時，就會痛不欲生，埋怨自己死蠢，不帶眼識人！」、「年輕少女入世未深...到一天夢醒了她才能明白，她是破壞別人的家庭！最後連自己什麼下慘都是未知數！」

延伸閱讀：

老婆產後抑鬱缺性趣 人夫出軌42歲岳母大爆發：正常男人都有慾望

女友婚前勤健身台男發現情慾對話懷疑出軌教練 閨密幫口竟這麼說

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 人夫 出軌

相關新聞

世界公認最溫暖的音樂？「巴哈無伴奏大提琴組曲」

時空回溯到2020年3月，正當全世界都深深地陷入這場百年大疫所造成的的恐慌與不安時，許多當代知名的大提琴家在封城期間，紛紛透過各種網路平台分享自己在家中演出的影片，給予聽眾一種撫慰人心的力量。在他們的曲目中，無獨有偶地都包含了巴哈的《無伴奏大提琴組曲》（下文簡稱為《組曲》）。法國大提琴家卡普松會將巴哈的片段穿插在每日上傳的演奏影片中；麥斯基在家中完整錄製了《組曲》中的第一、二、三、五號組曲；美國大提琴家薇勒絲坦更是系統性的用36天的時間每天演奏一個《組曲》中的樂章。

年長13歲新歡人夫有車有錢..21歲女甘願做小三 冷暴力逼男友分手

有一種愛情叫至死不渝，但亦有一種背叛叫見異思遷。馬來西亞媒體報導，1名本身有男友的21歲女生匿名投稿指，最近認識一1名比她年長13歲的人夫，對方因「撈偏門」而非常富有，而且出動甜言蜜語，甚至願意花時間陪伴她，最終兩人發生關係，女生不介意新歡年齡差距，也不理會對方已婚，「為了他，我冷暴力我男朋友逼他分手」，深信新歡會放棄現有妻子，與自己修成正果。網民紛紛批評少女行為，「當某天清醒時，就會痛不欲生，埋怨自己死蠢，不帶眼識人！」

才剛聊完天…星國女主管下一秒倒在廁所 同事聽到她「含糊語句」急求救

一名52歲女主管日前與同事集體到越南旅遊，旅行第二天與一名男同事在咖啡館閒聊喝咖啡。兩人準備離開之際，女主管說先上一趟廁所，怎料，男同事突接到她的電話，但語句含糊不清…

男子花4700多元買2隻貴賓狗 獸醫檢查揭驚人真相：根本不是狗

這隻竟然不是狗？阿根廷1名男子以150美元（約4783台幣）買下2個白色玩具貴婦狗（ Toy poodle ），並帶愛犬到獸醫醫院接種疫苗。沒想到獸醫檢查發現，原來這2個「貴婦狗」根本不是狗，而是俗稱「巴西老鼠」的雪貂，讓男子相當訝異。

疑宣傳雜誌…南韓街頭驚見「比基尼妹群」坐重機趴趴走 清涼畫面掀網議

韓聯社報導，南韓警方11日中午12時39分左右接獲通報，民眾在首爾江南區看見四名比基尼辣妹各坐在一台重型機車後騎過繁忙的...

老公精神家暴讓人妻快崩潰 不忍了公開他惡行「現世報降臨」

精神上的家暴雖然沒有形體，不過對於一個人的傷害，不會比肉體上的折磨還要輕微。因為受不了精神家暴，最後走向離婚的案例並不少見，最近在日本，就有這樣的感情糾紛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦