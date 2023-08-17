北大學霸如何養成？遠離假努力 自律真學習

能考上北大、清華的人在大陸算是鳳毛麟角，背後隱藏著矢志不渝的努力，以及刻骨銘心的蛻變。

中國大陸學生競爭壓力大，在升高中的中考、升大學的高考，就會分別淘汰近一半考生。

許多考生挑燈夜戰、熬夜苦讀就是為了進入兩所中國大陸最高學府──北京清華大學與北京大學。

經過層層篩選，高中清北的學霸，究竟是如何把自己煉成「考神」脫穎而出的呢？

清華北大有多難考？

光2023年，大陸高考有1291萬考生參加，比去年多近100萬，超過台灣一半人口。

競爭壓力之大，被譽為「千軍萬馬過獨木橋」。如果能上大學是獨木橋，那能上清華北大就是要走鋼索了。

據統計，各省錄取清華北大的機率，以清北為主場的北京最高，2022年最多錄取達550名考生，錄取率1.002％。其次就是上海，但上榜率不及0.5％。

由於各省高考難度與內容不一，因此較難計算清北在全中國大陸錄取比例。

而如果單省來看，大陸知識型內容平台《知乎》上有網友以山東為例計算，清北2022年錄取分數為672分，最低省排名為158名，錄取率僅0.0264％，即3790位山東考生才有1人能上清北，競爭壓力可見一般。

北大學生：這個特質讓他們脫穎而出進北大

《遠見雜誌》訪問了多位在北大讀碩士、學士的大陸同學，他們一致同意，北大學生都很「自律」。

要能成為1300萬考生之首，除了聰明、腦子靈活外，更要勤奮，做好讀書、日程規劃。雖然聽起來是老生常談，但就是讓他們脫穎而出到北大的關鍵。

來自東北、在北京大學讀文學的李同學說，他從初中（即台灣的國中）開始，的父母要求他，每個週末就會整理完他下一整週的「生活計畫」，這個計畫包含複習學校課業、課堂外的書籍閱讀、運動鍛鍊等等。

他的生活計畫表都寫在同一款式筆記本上，到現在已經寫掉近30本，上了大學依然會寫，已然成了習慣，當成日記在寫。

他說自己具小聰明但絕非天才，可這樣的規律的計畫習慣，讓他能更善用時間，效益最大化。

他強調，高考要準備內容實在太多，自己又有「每科都要衝很高分」的強迫症，如此規律安排的習慣，讓他省去很多複習時間。

他回憶起高考最緊繃時，每一天都大約讀超過10、11小時：「如果沒有這樣規劃，一天有48小時也讀不完。」

在中國，許多考生挑燈夜戰、熬夜苦讀就是為了進入兩所中國大陸最高學府北京大學。取自北京大學新聞網

李同學的好友、就讀政府管理專業的陳同學說，他雖然沒有這麼具體詳細的日常規劃，但同樣都有些固定習慣是長年養成的，像是每週要求自己要讀完幾本書、寫完多少題目。

比時間管理更重要的是精力管理，自律的關鍵在於心無旁騖，當同學都在打遊戲、看劇、討論放假要去哪裡玩，自己要能抵抗誘惑，確實非常不容易，陳同學也有幾次被左右。

但他也強調，並不是說都沒有娛樂，只是娛樂的時間，也是自律的一環。

像是，中學時他就要求自己一週用手機只能有1小時是在社群娛樂，而這1小時他也多是聯絡朋友，甚至詢問課業。

直到上大學後他才「解禁」，不過手機也多用來查資料，找文獻，沒有太多滑螢幕的休閒。

這些經歷和北大女狀元、後來讀到哲學博士的裴鈺，在一場演講中的分享不謀而合──高考考驗的是學生過去12年來所掌握的學習方法、大考小考上百場應具備的應試技巧、心理調節能力等方方面面。

「努力是肯定要努力，但只有智慧地努力，才會取得最快的成功。」

一早排圖書館、會讀書外還多才多藝，其實是刻板印象

外界許多對中國大陸頂尖大學學生的刻板印象是，一早就去排圖書館、學生不只會讀書，更是十八般武藝樣樣通，是否真是這樣？

在北大就讀經濟專業的王同學說，學生確實喜歡去圖書館讀書，一方面宿舍讀書易受影響，讀書條件不夠好；另一方面學校夠大、校內設施應有盡有，一天所需在學校都能解決，因此不用到校外找咖啡廳、找公共圖書館讀書，學生就依賴校內圖書館了。

另外，北大學生們住校習慣把學習區與住宿區分隔，讀書時就去圖書館，休息娛樂就回宿舍。該休息就休息，該學習就學習，這樣更能提高學習效率。

而除了圖書館外，學校沒有在上課的空教室都能供學生讀書，通常過了早上8點半都會有人，但不一定會全坐滿到水洩不通的程度，除非有大考將至。

台灣學生Wendy大學時曾至北京大學光華管理學院做交換生，他發現北大學生的優秀不僅體現在學業，在才藝跟社團也看得到。

像他交換期間參加北大的「風雷街舞社」，許多同儕社團投入高、跳舞也具水準，甚至有同學每天跳舞到晚上10點，回宿舍讀書到早上6點，睡3個小時後再去上早上9點的課。

Wendy也說，她剛到北大時是寒假，但走進教學樓卻發現走廊中間的椅子仍然坐滿學生，不少人都是在念書，這使他頗為驚訝。

她認為，雖然他們可能有天賦加成，但所遇到優秀的學生，多數都是很努力。

北大學生的優秀不僅體現在學業，在才藝跟社團也看得到。取自北京大學新聞網

台生學霸看對岸：兩岸讀書環境差異大

常有所聞：中國大陸大學生遠比台灣學生認真；台灣學霸到大陸讀書，成績一落千丈⋯⋯，真實狀況是否是這樣呢？

來自台灣，已在北京清華大學讀完本碩，正在準備讀博士的賴同學說，他覺得台灣跟大陸學生最大差異在於表達：大陸學生有良好的口語表達訓練，腦筋思路也很清晰，課堂上被隨機點名都能立刻完整回應；相對台灣學生在表達上還是更含蓄一些。

不過他說，雖然不太善於表達，但台灣學生的思想更為活躍。

「整體中國大陸的氛圍仍保守，學校追求學術自由，學生思想已經開放許多，但台灣學生仍略勝一籌，」他說。

台中一中畢業、曾獲丘成桐數學獎金牌，現就讀台大數學系的廖松毅分享，他升大學曾時獲北京清華大學錄取，但最終沒有去就讀，有部分原因在於他觀察中國大陸學習環境「內捲」狀況太嚴重。

「這樣緊張而缺乏休息的環境，讓我感受過多壓力，反而減少學習的效率與樂趣，」廖松毅說。

另外，他計畫未來到美國讀書，他擔憂美中政治對抗下，中國大陸申請美國學校也受影響。因此，儘管北京清華大學各方面名氣與質量都優於台大，但衡量後認為留在台灣是更好的選擇。

建中畢業的高瑋柏，曾是國際物理奧林匹亞競賽台灣代表隊的一員，在2018年獲得世界第三的亮眼成績，他選擇到北京大學就讀物理系。

他認為，大陸學生確實在課業上更認真，這一方面人口基數大、學生水準都很高，但更重要是因為社會環境「唯成績是問」，沒有好成績就難有好工作，所以被逼著要拿到好成績。

另外，他同樣觀察到，相比台灣學生，大陸學生在思想上依然比較傳統、保守。

觀察兩岸讀書環境有所差異的賴同學說，中國大陸內捲狀況嚴重、競爭壓力高於台灣，反面來說這也是台灣學生的優勢，可以有更彈性、更靈活的方式學習知識、體驗生活。

「這沒有兩岸誰比較好的問題，」賴同學說，台灣學生可以更具自信。

拋開清北外衣，大家都是20幾歲的學生

清華、北大作為中國大陸前0.0幾％頂尖學霸能讀的學校，確實是學神集散地。但學神終究是人，同樣是20幾歲的大學生。

Wendy分享，在北大也有遇到一位小自己一年級的同學，儘管就讀的是相當熱門亮眼的科系，但仍對未來感到迷惘徬徨。

「我好像看到了大三時候的我，」這使她確信，北大學生和一般人沒什麼不同：「他們很優秀沒錯，但也會有煩惱，也會擔心未來，偶爾也可能做些違規的事。」

另一位高同學也有類似觀察，北大學生很多元，但並非媒體口中的大神，也有些人懶惰不念書被退學，或是不敵高壓環境被擊倒而逐流，也有的放棄課業每天享樂。

說到底他們與台灣大學生一樣，都是20幾歲的年輕人，「並不是說北大生就該是什麼樣子，重要的是找到適合自己的求學路徑，以及未來人生的方向。」

（本文出自2023.08.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）