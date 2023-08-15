湖北天門／天門蒸菜 無宴不蒸

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
天門蒸菜，菜品之豐，技法之多、味型之廣，在大陸獨樹一幟。圖／本報湖北天門傳真
天門蒸菜，菜品之豐，技法之多、味型之廣，在大陸獨樹一幟。圖／本報湖北天門傳真

有句話是這樣說的：「中國天門人發現一種食物，就要將它蒸了。」天門蒸菜，自古飄香。幾千年來，蒸菜技藝在天門輾

轉相傳，代有增益，經過漫長的歷史傳承，天門蒸菜逐漸形成包括「天門三蒸」、「素三蒸」、「葷三蒸」、「葷素混蒸」、

「九蒸」技法及各種調料在內的完善的蒸菜技術體系。

天門蒸菜憑藉厚重的歷史文化積澱、獨特的風味和精湛的技藝，成為楚菜代表品種之一，其菜品之豐、技法之多、味型之廣，在大陸獨樹一幟。2010年，中國烹飪協會命名天門市為「中國蒸菜之鄉」。

天門蒸菜，自古飄香。圖／本報湖北天門傳真
天門蒸菜，自古飄香。圖／本報湖北天門傳真

天門境內河流縱橫交錯，湖泊星羅棋布，素有「水鄉」、「魚米之鄉」的美譽，水產品、禽類、糧蔬等物產極為豐富，也為天門蒸菜提供了豐富多樣的食材原料。平常日子，逢有客來，東家就用「三蒸」待客。「三蒸」，一般指蒸肉、蒸魚、蒸素菜，蒸肉人們稱為大肉或紅肉，有大吉大利紅紅火火之意。蒸魚，蒸素菜，取「魚」與「餘」、「素」與「壽」的諧音，表達人們年年增收、歲歲有餘、延年益壽的美好願望。

天門蒸菜製作工藝獨特，歸納起來有九種，即粉蒸、清蒸、炮蒸、扣蒸、包蒸、釀蒸、封蒸、乾蒸、造型蒸，其中又以粉蒸、清蒸和炮蒸最為古老，同時也最為著名。天門的民間宴席更是突出了蒸菜的特點，所謂「八蒸八扣十大碗」，即一桌天門民間宴席，有八道是蒸菜，只有一道是甜菜，一道是飯菜。在天門真是無菜不蒸，無宴不蒸。

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