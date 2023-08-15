湖北天門／佛子山 相傳為佛祖釋迦牟尼道場

一馬平川的江漢平原，佛子山拔地而起，它位於天門竟陵城區西北22公里處。由佛子山、金盃山、團山、樸船山、龍尾山五座組成，而佛子山是大洪山餘脈天門山的最高峰，海拔192.5公尺。整座山體呈東西走向，坐北向南，五山首尾相倚，狀如玉如意， 山體俊秀， 樹林蔥鬱，氣候宜人。

佛子山又號佛祖山，是天門乃至江漢平原最高聳的山峰，約150萬年前因地質變化形成。相傳，佛教始祖釋迦牟尼在此處巡遊，見這裡是一處風水寶地，於是揮手變出了子弟山用於傳教，變出了陸羽泉，緩解百姓乾旱問題。

佛子山景色秀麗，山清水明，重巒疊嶂。圖／本報湖北天門傳真

佛子山山頂有佛祖廟遺蹟，存有佛祖釋迦牟尼寶座與腳踏墨玉。山腰有古戰壕，東南坡有元帥台，金盃山上有景點陸子讀書處、陸羽泉、陸羽亭、陸羽祠，以及漢光武憩息的溱手崗。龍尾山上有傳說美麗的老虎洞（楚國令尹子文降生於此洞，老虎以虎奶喂之，後子文成就一番大事業。）、虎嘯崗，整個風景區自然人文景觀豐富。

佛子山景色秀麗，山清水明，重巒疊嶂，不僅擁有豐富的自然景觀，同時還是佛教的宗教旅遊勝地。山下供奉有臥佛及諸佛菩薩，前來朝拜的四方信徒絡繹不絕，還會不定期在此舉辦法會。