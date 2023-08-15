廣東首條磁浮旅遊專線 貫通

廣東首條中低速磁浮旅遊專線—清遠市磁浮旅遊專線軌排10日全線貫通。作為粵港澳大灣區的「後花園」，廣東清遠一直深受遊客的喜愛。近年來，清遠市推動「入珠融灣」步伐、促進廣（州）清（遠）一體化發展，廣清接合片區的旅遊資源、交通基礎設施、高新技術產業等投資建設明顯加快。

中新社報導，旅遊專線初期工程線路全長8.014公里，總投資約24億元人民幣，該專線共設銀盞站、蓮湖站、長隆站3站，設計列車最高運行時速120公里，計劃2023年底建成並進行初期運營。

廣東省清遠市磁浮旅遊專線作為清遠市南部旅遊集聚區的重要交通基礎設施，開通後對進一步帶動清遠市旅遊經濟及城市其它產業發展、拓展城市發展空間、提昇沿線土地開發利用價值和廣清城際遊客集疏運能力均具有重大意義。與此同時，「磁浮+旅遊」的新模式也將成為推動清遠全域旅遊發展的新途徑。