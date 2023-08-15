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湖北天門／登臨茶經樓 紀念陸羽而建

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
坐落在天門市陸羽故園內的茶經樓，就為紀念陸羽而建。圖／本報湖北天門傳真
坐落在天門市陸羽故園內的茶經樓，就為紀念陸羽而建。圖／本報湖北天門傳真

湖北省天門市，古稱竟陵，是「茶聖」陸羽的故里。陸羽為唐朝人，因著有世界第一部茶學專著《茶經》聞名世。坐落在天門市陸羽故園內的茶經樓，就為紀念陸羽而建。

茶經樓為仿唐式風格建築，茶經樓博物館設有多功能茶道展示區，收藏有明嘉靖柯喬本、吳旦本、明嘉靖竟陵續刻本、儀鴻堂本、天門縣誌本、桑苧廬本等《茶經》版本。其中，茶經樓九樓對明嘉靖二十一年《茶經》刊刻場景進行了立體展示，四樓藏茶閣收藏有千餘種茶葉

坐落在天門市陸羽故園內的茶經樓，就為紀念陸羽而建。圖／本報湖北天門傳真
坐落在天門市陸羽故園內的茶經樓，就為紀念陸羽而建。圖／本報湖北天門傳真

天門是陸羽的故鄉，茶經樓具有深厚的文化底蘊。登臨茶經樓，美麗的平原風光一覽無餘，可四面遠眺千家城郭，三楚雲煙，令陸羽夢繞魂牽的「西江水」汩汩流入竟陵城下，附近的西塔寺和連成一體的東湖、西湖、前壕、後壕，盡收眼底。

茶經樓內部陳設圖／本報湖北天門傳真
茶經樓內部陳設圖／本報湖北天門傳真

茶經樓位於竟陵西湖，共九層，一至九層分別按《茶經》一至十章依次展開。一層為得神殿，主要講述茶之起源、竟陵陸羽，展示茶文化概況及陸羽生平。二層為得趣殿，通過270度環屏舞台，以陸羽為主線，以劇碼表演展現採茶、製茶、泡茶全貌。

茶經樓之陸羽像圖／本報湖北天門傳真
茶經樓之陸羽像圖／本報湖北天門傳真

三層為得味殿，以「唐宋元明清」為主題，打造品茶室，融入「綠紅黃白青黑」六大茶類，得觀全景茶室，得品六大茶味。四至六層分別為中華好茶藏茶殿、茶道殿和五洲殿，主要通過石刻、多媒體等形式展示天下名茶，中華茶道的演變和發展以及世界各國茶史、茶俗、茶記。

七層為陸羽書畫院，主要收藏並展示歷史及當代的名家茶事書畫。閣樓為陸羽名茶閣，以年度為單位，集中展示獲得年度最佳獎項的獲獎名茶及名企。

茶經樓之藏茶閣圖／本報湖北天門傳真
茶經樓之藏茶閣圖／本報湖北天門傳真

八層為陸羽名人閣，展現歷史及當代著名茶人的生平茶績，打造「當代茶經」。九樓為茶經藏經閣， 展示歷代陸羽《茶經》版本和外文版《茶經》。

「茶聖」陸羽，被祀為「茶神」。他所著世界上第一部茶學專著《茶經》，共十章，把唐代以前中國關於茶的各方面的豐富知識、經驗、理論，進行了全面客觀忠實、系統、科學地總結，並提出了「精行儉德」茶道、茶文化的人文思想，奠定了中國最早的茶學理論和茶道精神。

茶經樓內部陳設圖／本報湖北天門傳真
茶經樓內部陳設圖／本報湖北天門傳真

麒麟紋梅花形茶具圖／本報湖北天門傳真
麒麟紋梅花形茶具圖／本報湖北天門傳真

茶葉 舞台 博物館

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