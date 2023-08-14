陸副總理劉國中赴吉林勘災 要求防範因災大規模返貧

據新華社報導，大陸副總理劉國中12、13日前往到吉林調研農業農村抗災救災和衛生防疫工作時，要求全面抓好農業農村救災和生產生活恢復，及時採取幫扶措施，防止出現規模性返貧。

劉國中首先到受災較重的舒蘭市和榆樹市，實地察看農作物受災和農業救災情況。他說，抓好農業防災減災對確保秋糧豐收至關重要，要繼續做好受災田塊排澇降漬，立足實際運用好扶苗追肥、改種補種等措施，千方百計減少損失；加快修復受損田塊和水利設施，夯實農業發展基礎；抓緊落實農業救災資金，做好信貸和保險理賠服務；抓好未受災田塊田間管理，加強病蟲害防治和水旱等災害防禦。

劉國中還提到，要高度重視洪澇災害對部分脫貧地區和群眾造成的影響，加強監測排查，及時採取幫扶措施，堅決防止出現規模性返貧。要把受災地區恢復重建和鄉村振興結合起來推進，促進鄉村產業儘快恢復，有力有序開展鄉村建設。

劉國中也實地考察了村衛生室，瞭解村民健康、村莊清淤、衛生消毒、藥品供應保障等情況。

劉國中說，當前正是災後防疫的關鍵階段，要毫不放鬆抓好各項防疫措施落實，堅決防止因災導致傳染病發生。持續做好飲水、食品、環境等衛生監測，保障群眾飲水飲食衛生安全，嚴防病從口入；科學做好居民安置點、退水後居住環境等重點部位消毒消殺工作，避免發生二次汙染；加強藥品配備，組織醫務人員深入一線，更好為群眾提供健康檢查、醫療救治等健康服務。

大陸華北、東北各地發生洪災後，劉國中已先後到訪多個災區視察。劉國中上周五（8月11日）還曾前往河北、北京調研災區衛生防疫和農業恢復生產。他強調，要採取有力有效措施紮實抓好災區衛生防疫和農業生產恢復，最大限度降低災害對人民群眾健康和農業生產的不利影響，確保大災之後無大疫和全年糧食豐收。