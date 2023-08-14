海峽兩岸電競營 武漢大學奪冠

海青節已連續多年舉辦兩岸青年電競交流活動，其中子活動第三屆海峽兩岸電競營，7日在福州開幕，兩岸共八支隊伍於海峽青年交流營地，進行為期三天的賽程，最終由武漢大學拿下冠軍。

台灣參賽者表示，希望透過本次活動，拓展自身電競人脈，與兩岸實力堅強的選手交流競爭，並且透過比賽來驗收平時的訓練成果。此外，兩岸遊戲中的戰略風格有不同打法，透過這次活動學習對方優點，提升自身的應戰能力，收穫相當豐富。賴同學說，很高興能夠與大陸的強勁隊伍交手切磋，從未想過自己能站上舞台並且與兩岸的高手競爭，在比賽中與隊員針對敵方陣容研擬一套策略，發動特殊作戰計畫出奇制勝，未來也會持續提升自己的技巧，期望有機會希望能再站上這個舞台，展現台灣的電競實力。

眾多參與選手指出，海峽兩岸電競營提供雙方交流的好機會，除了電競技術切磋，也藉此機會到福州三坊七巷等知名景點進行參訪，看到許多不同於台灣的文化。

第十一屆海峽青年節以「挺膺擔當，共創福祉」為主題，全年展開35項交流項目，在海峽青年交流營地盛大展開。其中，電競項目的比賽，希望推動兩岸電競產業，共同打造屬於青年族群的品牌交流活動，進而讓兩岸青年彼此相互了解、增進互動情誼，同時感受人文風情及展現城市風貌。