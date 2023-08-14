黔澳盼強化中醫藥合作

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

貴州省政府代表團12日訪澳門大學，考察中藥質量研究國家重點實驗室，並與澳門大學校長宋永華等圍繞深化黔澳中醫藥科研合作座談。

中新社報導，貴州方面在座談會表示，作為大陸四大中藥材主產區之一，貴州有中國苗醫藥之鄉、天然藥物寶庫的美譽。澳門中醫藥科研實力雄厚，澳門大學和澳門科技大學共同建設了中藥質量研究國家重點實驗室，中醫藥產業是特區政府重點發展的產業之一。期待兩地發揮各自優勢，共同繼承好、發展好、利用好中醫藥。

貴州省商務廳廳長、貴州省人民政府口岸辦公室主任馬雷指出，黔澳在深化中醫藥科研合作、產業合作還有很大潛力。希望兩地做好中醫藥產學研銜接，將貴州豐富的中藥材資源、源遠流長的民族醫藥歷史，和澳門大學領先的中醫藥科研力量結合起來，促進雙方在中藥經典名方製藥、中醫藥檢測認證和生產製造等領域的合作，推動貴州中藥材和中成藥資源通過澳門走向世界。

澳門大學中華醫藥研究院創院院長、中藥質量研究國家重點實驗室創始主任王一濤冀望依託黔澳資源稟賦，善用一國兩制方針下澳門特區獨特優勢，創新兩地中醫藥產學研體制機制，推動黔澳中醫藥合作向國際拓展。

中醫 澳門 中藥

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