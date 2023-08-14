亞洲最大 青島帆船周開幕

作為亞洲最大的帆船節會，2023第十五屆青島國際帆船周·青島國際海洋節11日在位於山東省青島市的青島奧林匹克帆船中心啟幕。本次節慶共推出帆船賽事、海洋休閒旅遊等六個板塊的30餘項活動，吸引海內外眾多嘉賓、選手等前來參訪、參賽。

中新社報導，當晚的開幕式上，中國帆船帆板運動協會副主席傅丹青致詞說，當前，大陸帆船運動蓬勃發展，以青島為代表的大陸濱水城市大力發展海洋經濟，推動海洋文化繁榮發展，並取得豐碩成果。

傅丹青表示，青島國際帆船周·青島國際海洋節是青島連續多年培育打造的知名帆船品牌活動，每年吸引來自全球的帆船愛好者、專業選手、業界嘉賓慕名而來。

中美洲和加勒比帆船聯合會主席赫克托·杜瓦爾現場致詞稱，中美洲和加勒比帆船聯合會與青島雖然相隔萬里，但同屬世界帆船大家庭。他期待通過此次節慶活動，建立起中美洲和加勒比地區與青島在帆船、商貿、文化、旅遊等多方面的深度合作，共同為世界帆船運動發展作出更大貢獻。