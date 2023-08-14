北京首都國際機場 今年旅客破3000萬人次

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

暑運出行高峰持續，民航客運量大幅攀升。根據北京首都國際機場消息，截至8月11日，2023年首都機場已經保障航班22萬架次，旅客吞吐量突破3000萬人次，其中國際及地區旅客吞吐量超過350萬人次。

中新社報導，暑運以來，首都機場航班量和旅客量屢創新高。繼7月單月客流量突破500萬人次後，8月首都機場日均旅客吞吐量達到16.9萬人次，國際及地區旅客吞吐量超過3萬人次。8月6日，首都機場單日旅客吞吐量超過20萬人次，創2020年2月以來客流新高。隨著暑期家庭遊、學生團等航空市場需求旺盛，預計8月中下旬首都機場客流仍將維持高位運行。

首都機場航線網路已覆蓋5大洲47個國家和地區204個航點，其中洲際航線超過30條，法蘭克福、莫斯科、巴黎、倫敦等城市恢復至每日出港航班1班及以上。

亞洲航線超過30條，首爾、東京、新加坡、曼谷、杜拜等城市恢復每日出港航班2班及以上。首都機場推動復航並加頻了巴塞隆納、布達佩斯、慕尼黑、札幌、濟州等多個國際熱門航點。

機場 航班

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