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尪出錢助奶奶買房 人妻怕小叔小姑日後爭產…網友教1招自保

香港01／ 撰文：班捷明
圖為高樓林立的香港深水埗。（示意圖，中通社）
圖為高樓林立的香港深水埗。（示意圖，中通社）

家族爭產不一定只有電視劇有，牽涉到房產就更難說！有香港人妻近日於網路發文，指奶奶想買房與外傭同住，要求丈夫幫忙出資，業權由奶奶所有，原PO反對無效，又擔心奶奶日後去世，未必能順利取回房子，反會與丈夫的弟妹因爭產反目。網友議論紛紛，有人提醒人妻要求奶奶立遺囑，有人建議開家庭會議，免生爭執反被指侵吞。

該名人妻於親子王國討論區以「老公出錢幫奶奶買房」為題發文，指奶奶近日提出想買房與外傭同住，要求丈夫幫忙出資，業權由奶奶所有。人妻坦言丈夫也有弟妹，擔心奶奶過世後，會與夫家弟妹因房子失和，爭產反目收場，故向網友求助：「有什麼方法保障房子日後可順利取回？」

貼文引起網友熱議，不少人提醒人妻可預先請奶奶立遺囑，並確保丈夫弟妹真的放棄房子，「奶奶意願是不是把房子給你老公？是就跟所有人說清楚」、「要搞清楚弟弟妹妹是不是放棄房子才行，而不是你老公變相侵吞了財產」。

人妻指買房是奶奶意願，夫家弟妹不願資助，丈夫才幫忙買房，最怕「人是會變的，日後爭產就煩」。

人妻表示，奶奶只是搬到同社區的舊大樓，自己和丈夫已有房住，從沒想過利用買房賺錢，而其實她也不贊成再買房，惟反對不果。她又指曾提議奶奶搬來和他們同住，惟老人家「想換房住好一點的」，知道丈夫在銀行有定存，遊說幾年才讓丈夫心軟答應。

雖說立遺囑是確保權利的其中一個自保之法，但有網友提醒人妻世事無絕對，遺囑也可不斷修改，如不買就不用煩，「遺囑也不一定可靠，不知道什麼時候又會多新的，可能你老公也不知道」、「多少有錢人立了遺囑後又打官司搶財產」，最終是否要幫奶奶買房，真的要再三思考。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 立遺囑 房產

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