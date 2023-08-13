陸國家防總：海河洪水尚未結束 部分地區防汛應急響應

大陸國家防總辦公室、應急管理部舉行防汛防颱風專題視像會商調度，指海河流域洪水過程尚未結束，維持對天津、北京、河北等地的防汛應急響應。

據環球網報導，這次會商指出，當前松花江幹流部分江段及支流拉林河等還處於超警狀態，海河流域洪水過程尚未結束，河北文安灘里幹渠決口封堵、天津茁頭排幹渠防守正處於關鍵階段。據預測，今明兩天東北、西北和西南部分地區仍有較強的降雨，局地對流性強。

大陸國家防總維持對天津的防汛二級應急響應，對北京、河北、吉林、黑龍江維持防汛三級應急響應，對遼寧維持防汛防颱風四級應急響應，工作組繼續在天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江協助指導防汛防颱風工作。

會商強調，要充分認識江河洪水防御的持久性、艱巨性，堅決克服僥倖心理，繼續上足巡查防守和應急搶險力量，發揮專家作用，科學查險排險，加快堤防潰口堵復。遼寧、新疆和西南、西北等地要把握山洪和地質災害防範重點，加大風險隱患排查力度，提前做好轉移避險工作；同時，要繼續做好西安長安區山洪泥石流失聯人員搜救工作。

河北省政府日前公布，截至10日，全省因暴雨及水災死亡29人，尚有16人失聯。各類基建設施受損嚴重，直接經濟損失958億元人民幣。

北京市政府9日則表示，在7月29日至8月2日的特大暴雨災害中，全市近129萬人受災，至今造成33人死亡、18人失蹤，轉移民眾8.2萬，山區基礎設施受破壞嚴重。接下來將做好重建工作，思路是1年基本恢復，3年明顯改善。