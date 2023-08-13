快訊

台中聞人出殯！逾2億勞斯萊斯車隊送行 奉花芳名錄驚見這些大老

B群別和這些藥一起吃 一圖看懂維生素和哪些藥物有交互作用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸國家防總：海河洪水尚未結束 部分地區防汛應急響應

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家防總表示，海河洪水尚未結束，京津冀部分地區應維持防汛應急響應。圖為8月7日，天津市西青區辛口鎮大片農田遭洪水淹沒的空拍景象。（中新社）
大陸國家防總表示，海河洪水尚未結束，京津冀部分地區應維持防汛應急響應。圖為8月7日，天津市西青區辛口鎮大片農田遭洪水淹沒的空拍景象。（中新社）

大陸國家防總辦公室、應急管理部舉行防汛防颱風專題視像會商調度，指海河流域洪水過程尚未結束，維持對天津、北京、河北等地的防汛應急響應。

據環球網報導，這次會商指出，當前松花江幹流部分江段及支流拉林河等還處於超警狀態，海河流域洪水過程尚未結束，河北文安灘里幹渠決口封堵、天津茁頭排幹渠防守正處於關鍵階段。據預測，今明兩天東北、西北和西南部分地區仍有較強的降雨，局地對流性強。

大陸國家防總維持對天津的防汛二級應急響應，對北京、河北、吉林、黑龍江維持防汛三級應急響應，對遼寧維持防汛防颱風四級應急響應，工作組繼續在天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江協助指導防汛防颱風工作。

會商強調，要充分認識江河洪水防御的持久性、艱巨性，堅決克服僥倖心理，繼續上足巡查防守和應急搶險力量，發揮專家作用，科學查險排險，加快堤防潰口堵復。遼寧、新疆和西南、西北等地要把握山洪和地質災害防範重點，加大風險隱患排查力度，提前做好轉移避險工作；同時，要繼續做好西安長安區山洪泥石流失聯人員搜救工作。

河北省政府日前公布，截至10日，全省因暴雨及水災死亡29人，尚有16人失聯。各類基建設施受損嚴重，直接經濟損失958億元人民幣。

北京市政府9日則表示，在7月29日至8月2日的特大暴雨災害中，全市近129萬人受災，至今造成33人死亡、18人失蹤，轉移民眾8.2萬，山區基礎設施受破壞嚴重。接下來將做好重建工作，思路是1年基本恢復，3年明顯改善。

北京 洪水

延伸閱讀

南台灣有感！ 上午9時43分台東外海規模5.9地震 最大震度2級

河北通報暴雨洪災釀29死389萬人受災 仍有16人失聯

卡努撲東北恐致暴雨 黑龍江省尚志市停工3天

中國官方：洪水仍在多地有隱患 東北防卡努颱風

相關新聞

遇災總神隱？習近平被自己人「高級黑」 人民日報連發2文引網熱議

中共官媒人民日報10日先後刊出「關鍵時刻衝在前」及「人不率則不從」的文章，要求黨員幹部面對挑戰要身先士卒。但有網友質疑，...

陸國家防總：海河洪水尚未結束 部分地區防汛應急響應

大陸國家防總辦公室、應急管理部舉行防汛防颱風專題視像會商調度，指海河流域洪水過程尚未結束，維持對天津、北京、河北等地的防...

內蒙古一周內傳出3例鼠疫 其中2人為同住親屬

大陸內蒙古過去一周累計報告三例鼠疫病例，其中兩名感染者為第一例病例的親屬。

「五礦信託、光大信託也爆了」胡錫進：小作文、這是信息戰

中國網路昨天瘋傳一段「劉宇軒」的聊天記錄，內容震動了金融圈，引起社會恐慌。「劉宇軒」稱「中國版雷曼要來了」，他借中融信託...

排演多部轟動作品 一級演員被查：追求低級趣味、放縱貪欲

甘肅省紀委監委11日通報，甘肅省政府原參事蘇孝林嚴重違紀違法，被立案審查調查。現年65歲的蘇孝林長期在蘭州文化系統工作，...

循線查醫療反腐 陝西懲937人 退3470個紅包

中國醫藥領域近期捲起反腐風暴，陝西省紀委監委日前公布整治工作情況，今年陝西全省共收到專項整治問題線索2521件，辦結23...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦