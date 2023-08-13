中國大陸強力醫藥反腐背後 醫生月收最低不到7千元

中國正在進行史上最大力度的醫藥領域反腐，除了官方選擇的時機引發猜測，中國醫生基本薪資不高的情況也受到關注，據報導，有底層的培訓醫生一個月僅實領人民幣1600元（約新台幣6880元）。

中國展開醫療相關反腐措施已約20年，但這次力度前所未見。紅星新聞報導，截至8月12日，全國已有176位醫院院長、書記被查，實際數字可能更多。多地還公布檢舉醫藥領域腐敗的專線。此外，以往被認為合規的醫療學術會議，這次也被認為存在腐敗，紛紛暫停舉行。

對於當前的大力反腐，網上輿論有看法認為，因為現在經濟情況不佳，要抽各行各業的「油水」並降低社會保障服務的成本；還有人指出，如同教育「雙減」政策打擊補教業是要降低養育成本一樣，現在打擊醫藥腐敗，是要因應養老問題，老齡化社會有更多看病需要。

不過，有省級衛健委工作人員私下表示，這波強力的醫療行業反腐原本在COVID-19疫情前就要展開，只是因疫情拖延到今年才執行。

今年1月初，中共中紀委開始發文關注醫療領域的商業賄賂問題，隨後半年間，政策不斷加碼，7月下旬審議的刑法修正案草案，也提及對醫療藥品行業行賄從重處罰。

隨著官方打擊力度加大，中國醫藥體系的一些結構性問題也被檢視，其中包括醫生的收入。

陸媒第一財經採訪眾多醫生後報導，一個從醫學院畢業的大學生，要經過3年規培（住院醫師規範化培訓）、住院醫生階段才能一步步晉升成為主治醫生、副主任醫師、主任醫師等。碩士規培屬於最底層，做最繁瑣的工作，可能每個月到手工資只有1600元。

但上海的情況好一點，規培第一年還不具備執業證時，每個月到手薪資只有2000至3000多元。到了住院醫生階段，到手月薪在7000元至1萬多元。醫生最大的收入來源其實是獎金，根據科室的收入來分配，也跟醫生的工作量、年資等有關。

報導引述中日友好醫院等單位發表的「中國公立醫院醫生薪酬收入的現狀與趨勢分析」研究，中國主要三級公立醫院醫生平均實際年收入從2016年的9.57萬元增加至2019年的12.22萬元，4年間變化並不大。

報導說，目前中國政府對公立醫院的平均投入僅占醫院總收入的1成，剩餘9成均由醫院通過醫療服務收費等手段來發放醫生的薪酬。在醫院需要自負盈虧的情況下，也促使醫院以患者的數量以及提供醫療服務的數量等作為獲取利益的直接手段，從而導致「過度醫療」、「以藥養醫」等不合理的醫療服務行為出現。