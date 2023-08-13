罵不贏不收錢 長沙男提供「代罵」服務遭行政拘留

代購、代駕是在現代社會常見的服務，但湖南長沙卻有男子提供「代罵」服務，而且號稱「罵不贏不要錢」。這名男子自2022年10月起，靠著罵人獲利人民幣近萬元（約合新台幣4.4萬元）。不過這名男子被以涉嫌網路暴力，於日前遭長沙市公安局雨花分局逮捕，並採取行政拘留措施。

綜合陸媒報導，這名22歲的李姓男子，去年在網上發現有人透過提供「代罵」服務來賺錢，因而嗅到「商機」，於去年10月開始經營自己的「代罵」生意。

報導稱，李姓男子先在微博等各大網路平台發布廣告，並留下自己的聯絡方式。客戶與他聯繫上後，李姓男子會從該客戶提供的目標人物帳號（包括微博、抖音、微信等各社群平台）留言，辱罵或加對方（客戶的目標人物）為好友後進行私訊攻擊。

李姓男子還有完整的「售後服務」，會將罵人的完整過程截圖發送給客戶，「一單標價（人民幣）100元」 ，一般一個案子一天就可以完成。

據悉，今年8月初，長沙雨花公安分局網安大隊在網上發現多條提供「代罵」服務的留言，立即展開調查，發現該發布留言者即為李姓男子。

員警表示，「他罵得特別難聽，毫無事實根據，已經屬於網絡暴力的範疇了。」李姓男子創建多個帳號，因此一旦被對方或平台封鎖，就會立刻換個帳號「捲土重來」。雨花公安分局網安大隊本月8日依法將李姓男子抓獲歸案，李姓男子也遭行政拘留。