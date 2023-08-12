11大媽拍「水上廣場舞」抖音被沖走7慘死 景點未竣工缺護欄惹議

四川雅安網紅河道隴西河魚鱗垻周三（9日）發生一宗悲劇，當時11名大媽在該處拍攝抖音短片，詎料雲譎波詭，原本風平浪靜的現場瞬間河水暴漲，把她們全沖走，最後導致7人罹難。

事件連日來引起輿論討論，事後有民眾透露，該景點其實還沒竣工，現場沒有設置護欄。另外，《環球時報》前總編輯胡錫進亦有發文評論，「這真是悲劇啊」，並指目前多地洪災氾濫，並且出現人員傷亡，真誠希望各地加強汛期的風險管理。

當日上午，該群大媽身穿鮮豔衣服在該網紅河道拍攝跳廣場舞的抖音短片，原本其樂融融，可是隴西河上游突然暴漲，她們未能及時上岸，結果全部被河水沖走，很快就消失在湍急的滾滾黃水中，而這恐怖的一幕被附近民眾拍下。

據悉，該大媽團年紀皆在五六十歲，雖然趕到現場的救護人員奮力搶救，但事件仍造成7人死亡，至於獲救的4人中，有3人幸運地未受傷、1人輕傷。

當地民眾透露，上述網紅景點其實還沒竣工，加上事發地點本質上是一條路，沒有設置護欄，故任何人都可以直接下河。值得一提的是，此前項目施工現場業主代表向內媒介紹道，該項目利用名山河流域的天然徑流打造魚鱗壩，不僅能讓群眾休閒遊玩，還能滿足名山河防洪、排澇需求。

而事件引起網民關注，除了表達哀悼外，不少人痛批當地沒有做足風險提示，導致外地人出事，還有人指這都是「小紅書」造的孽。另有網民表示類似事例眾多，遊客自己也有責任提高安全意識。

原本其樂融融，可是隴西河上游突然暴漲，她們未能及時上岸，結果全部被河水沖走，恐怖的一幕被附近民眾拍下。（影片截圖） 網友看完短片後，議論紛紛並留言回應表示「這些網紅打卡點真危險」、「視生命不如幾個顯擺的姿勢」，有網友表示婉惜「水火無情，還是得到正規的地方遊玩」、「前幾個月不是剛有在河道拍照，上游開閘放水的事嗎？不長記性？」「這不就跟雕塑啊大樹啊什麼的一樣，休閒遊玩是讓你看的，不是讓你爬的。休閒遊玩不等於非得上去」，更有網友嚴厲指責「這些情況在中國會越來越多的，國人的安全意識太差了，最多防範意識根本就不知道更不要說聽說了」。

另外，胡錫進在微博發文寫道：「這真是悲劇啊。河道裏為何會突然漲水，那些遊客又為何在突然來水時出現在河道上？那裡有安全管理嗎？河道突然來水，這在當地是否屬於不可預測的情況？」

他提醒，目前中國多地洪災氾濫，並且出現人員傷亡。真誠希望各地加強汛期的風險管理，每個人也要提高警惕，做好自己的安全第一責任人，不要冒無謂的風險。

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文章授權轉載自《香港01》