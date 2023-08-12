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河北暴雨釀29死 16人仍失聯
大陸華北地區日前遭受特大暴雨及洪水災害，河北省政府昨天召開防汛救災暨災後重建新聞發布會通報災情。截至八月十日，河北省因災死亡廿九人，十六人失聯。初步統計，河北全省有三八八萬多人受災，直接經濟損失高達人民幣九五八億元（約新台幣四千二百億）。
綜合央視新聞報導，通報指出，此次洪澇災害共波及河北一百一十個縣、市、區。農作物受災面積近卅二萬公頃，其中絕收十三萬公頃，倒塌房屋四萬間，嚴重損壞房屋十五萬間，受損中小學校、幼兒園一千一百五十所，受損醫療機構一千八百家，災區交通、電力、通訊、水利等基礎設施受損嚴重，目前整體受災情況仍在統計核實中。
此次特大暴雨，河北全省降雨量折合水量約二七五億立方公尺（約七十個台北翡翠水庫蓄水量），多地降雨量均超過歷史紀錄，本輪降雨的最大點發生在邢台市臨城縣梁家莊村，累計降雨量達一千零八毫米。
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