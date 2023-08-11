西安否認取消春浪音樂節 推給上級陝西文旅廳

原定明天舉行的「西安春浪音樂節」確定遭官方取消，多名台灣藝人無法登台，引發關注。西安市文旅局工作人員今天稱，未收到上級通知，不清楚取消原因，涉及台港澳演出由陝西省文旅廳審批。

網傳西安突然叫停大型演出活動，將取消8、9月多場演唱會。原定12日舉行的「西安春浪音樂節」被臨時取消，陶喆、張震嶽等多名台灣藝人無法登台；接下來的劉若英、五月天演唱會也凶多吉少。消息一出，在中國社群引發公憤。

大麥網售票頁面今天顯示，接獲主辦通知，西安春浪音樂節場次取消，已為購票人自動發起退票申請。

九派新聞下午引述西安春浪音樂節陸方主辦公司一名工作人員表示，音樂節確定取消，不清楚具體原因。該工作人員還稱，「西安8月、9月的專案已全部取消，後續會發布通告」。

據中國新聞週刊報導，記者下午致電西安市文旅局，工作人員稱，關於網傳近兩月演唱會全部取消的消息，西安市文旅局未收到且未發出相關通知，不清楚春浪音樂節具體取消原因。

工作人員並稱，涉外、涉港澳台營業性演出由陝西省文旅廳審批，其他由具體區縣審批。

據報導，春浪音樂節舉辦地所屬的西安市新城區文旅局工作人員也稱不清楚音樂節取消原因。截至發稿，記者多次致電陝西省文旅廳市場處，電話均未接通。

中國社群盛傳，西安臨時叫停接續的大型演出活動，是因為6日在西安奧林匹克體育中心舉行的TFBOYS十週年演唱會亂象頻傳，造成「惡劣影響」，引發「上面」震怒；台灣音樂製作公司「友善的狗」與當地公司合辦的西安春浪音樂節首當其衝，在開唱不到24小時被官方叫停。

官方突然下令取消西安春浪音樂節，又不公開說明原因，致使社群迄今眾說紛紜，這也是近年的中國特色。

力挺TFBOYS的網友晚間則在微博狂發文，否認西安春浪音樂節被取消是因為TFBOYS演唱會出現亂象，反指西安春浪音樂節6月已臨時延期過一次，7月下旬又傳出可能生變，嗆「不背這個鍋」。