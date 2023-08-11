西安否認取消春浪音樂節 推給上級陝西文旅廳

中央社／ 台北11日電

原定明天舉行的「西安春浪音樂節」確定遭官方取消，多名台灣藝人無法登台，引發關注。西安市文旅局工作人員今天稱，未收到上級通知，不清楚取消原因，涉及台港澳演出由陝西省文旅廳審批。

網傳西安突然叫停大型演出活動，將取消8、9月多場演唱會。原定12日舉行的「西安春浪音樂節」被臨時取消，陶喆、張震嶽等多名台灣藝人無法登台；接下來的劉若英、五月天演唱會也凶多吉少。消息一出，在中國社群引發公憤。

大麥網售票頁面今天顯示，接獲主辦通知，西安春浪音樂節場次取消，已為購票人自動發起退票申請。

九派新聞下午引述西安春浪音樂節陸方主辦公司一名工作人員表示，音樂節確定取消，不清楚具體原因。該工作人員還稱，「西安8月、9月的專案已全部取消，後續會發布通告」。

據中國新聞週刊報導，記者下午致電西安市文旅局，工作人員稱，關於網傳近兩月演唱會全部取消的消息，西安市文旅局未收到且未發出相關通知，不清楚春浪音樂節具體取消原因。

工作人員並稱，涉外、涉港澳台營業性演出由陝西省文旅廳審批，其他由具體區縣審批。

據報導，春浪音樂節舉辦地所屬的西安市新城區文旅局工作人員也稱不清楚音樂節取消原因。截至發稿，記者多次致電陝西省文旅廳市場處，電話均未接通。

中國社群盛傳，西安臨時叫停接續的大型演出活動，是因為6日在西安奧林匹克體育中心舉行的TFBOYS十週年演唱會亂象頻傳，造成「惡劣影響」，引發「上面」震怒；台灣音樂製作公司「友善的狗」與當地公司合辦的西安春浪音樂節首當其衝，在開唱不到24小時被官方叫停。

官方突然下令取消西安春浪音樂節，又不公開說明原因，致使社群迄今眾說紛紜，這也是近年的中國特色。

力挺TFBOYS的網友晚間則在微博狂發文，否認西安春浪音樂節被取消是因為TFBOYS演唱會出現亂象，反指西安春浪音樂節6月已臨時延期過一次，7月下旬又傳出可能生變，嗆「不背這個鍋」。

延伸閱讀

南韓大動員救場！童子軍大露營閉幕演唱會挽回顏面 粉絲見偶像嗨翻

西安突然叫停大型演唱活動　多名台灣藝人受影響

被TFBOYS人潮嚇壞了？ 西安春浪音樂節被當局緊急叫停

素人也能開演唱會！四大名師助攻慈善公益音樂會圓夢

相關新聞

被TFBOYS人潮嚇壞了？ 西安春浪音樂節被當局緊急叫停

台灣知名音樂節品牌「春浪音樂節」自2018年首次駐站大陸西安，今年8月12日至13日將再度舉行「西安春浪音樂節」，但在距...

河北通報暴雨洪災釀29死389萬人受災 仍有16人失聯

受杜蘇芮颱風殘餘環流影響，大陸華北地區日前遭受特大暴雨及洪水災害，河北省政府11日召開防汛救災暨災後重建新聞發布會，對外...

北大博生正經美聲唱很吵神曲「恐龍抗狼」 暴紅

近日「恐龍抗狼」神曲暴紅，在二次創作版本中，一本正經搞笑翻唱的「男高音版」異軍突起，視頻播放量高達1.6億。創作者上上（...

慘！女子坐地鐵上班突暈倒 乘客熱心幫忙送早餐 女子這麼說惹哭網友

工作忙碌、生活節奏急速，不少年輕人身體已開始出現毛病。大陸近日有女網民坐地鐵上班途中，見到有年輕女乘客突然於車廂暈倒，不少熱心乘客即時幫忙，急急扶她到座位休息及通知列車職員，甚至有人擔心女生低血糖，連忙遞上自己的早餐。

「報到」變「報道」 廣州一大學錄取通知寫錯字惹議

有網友在社交平台曬出廣州中醫藥大學錄取通知書照片，指知書上把「報到」寫成「報道」。校方解釋，「這是因為相關工作人員的失誤...

中國最大來美移民公司老董被捕 傳被逼繳全部客戶資料

中國知名移民機構「外聯出國」董事長何梅傳出近日被捕，上海公安10日證實以「非法經營罪」拘捕「外聯出國」負責人，官方指其非...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦