FT：北京推動主導乾淨能源金屬交易 要降低對美元依賴

中國大陸在爭奪全球乾淨能源的金屬礦產與市場、力拚主宰全球乾淨能源供應鏈後，現在還要主導電動車電池關鍵金屬的期貨交易，希望把這些金屬的背後資金流，拉離西方以美元為主的金融體系。

英國金融時報（FT）報導，廣州期貨交易所7月推出追蹤碳酸鋰（lithium carbonate）價格的期貨合約，為全球第四家推出這類期貨的大宗商品交易所。評估市場規模的關鍵指標－未平倉量（open interest）在短短三周內暴增到超過2萬口合約，活動量遠超過倫敦金屬交易所（LME）、新加坡交易所以及美國芝加哥商業交易所集團（CME）等對手。

廣州期交的早期領先地位，凸顯中國大陸對於擴大掌控這些21世紀關鍵金屬交易的企圖心。中國大陸打造境內金屬交易重鎮、以及以人民幣計價的基準指標，都是北京當局想降低商品市場對美元依賴的盤算一環，在美國制裁俄羅斯之後，中國大陸更加快腳步。

香港磐石金融執行長石成虎指出，中國大陸絕對想成為所有乾淨能源金屬市場的定價強權，雖然要花時間，但這將是北京當局的方向。

中國大陸企業已擁有大量的礦坑與礦產，幾乎都將只流向中國大陸，現在要打造交易系統的行動，也將威脅傳統主宰期貨交易市場的西方交易所。此時正值LME去年3月遭遇「妖鎳」行情危機後，對期貨交易市場的主宰遭遇嚴重威脅，一些投資人已不再只以LME的價格指標為圭臬。

中國大陸的挑戰

不過，中國大陸想主宰商品流動、成為全球定價強權，也面臨重大阻礙，包括計價貨幣為無法自由交易的人民幣，且境內五大期貨交易所也沒有全球倉儲網路。

相較下，香港交易所旗下的LME在中國大陸以外地區，擁有龐大的倉儲網路，也能主張其鎳期貨合約對全球市場的代表性更高，因為LME的定價系統除了交易價格，還有反映各地配銷等問題的「地區溢價」。英國Fastmarkets執行長達斯瓦尼說，中國大陸若要創造LME的全球競爭對手，就需要倉儲網路，而且不只是亞洲地區的稀疏一、兩處。

媒體報導指出，上海期貨交易所已考慮在中國大陸以外地區建設倉儲網路的計畫。磐石金融的石成虎說，最重要的第一步，就是要讓全球參與者廣泛使用自家價格指標，「如果可能的話，全球倉儲和配送體系將能幫上忙」。

LME鎳價聲譽受損的部份原因，就是適應鎳產量快速變動的速度一直都不夠快。相較下，上海期交所的鎳期貨合約追蹤的每日數據，也包含電動車電池使用的化合物硫酸鎳，受到生產商、交易員及消費者的緊密關注，但外國供應商仍無法觸及上海期交所的合約。

另一方面，由於中國大陸官員能以維穩之名無預警干預市場，也可能讓國際投資人躊躇。在商品行情劇烈波動時，北京當局長警告投機客、或直接暫停交易。曾任LME執行長的全球大宗商品控股公司執行長亞伯特，則認為中國大陸不一定比其他地方糟，因為以政治力干預劇烈波動的市場，是全球現象。

分析師和交易員也警告北京當局擁有龐大籌碼，包括國內市場規模、以及對礦產供應的掌控。