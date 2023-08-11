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慘！女子坐地鐵上班突暈倒 乘客熱心幫忙送早餐 女子這麼說惹哭網友

香港01／ 撰文：夏洛特
上海有女子在地鐵上突然暈倒，幸獲不少好心人幫忙。（@市場的搬運工 / 小紅書影片截圖）
上海有女子在地鐵上突然暈倒，幸獲不少好心人幫忙。（@市場的搬運工 / 小紅書影片截圖）

工作忙碌、生活節奏急速，不少年輕人身體已開始出現毛病。大陸近日有女網民坐地鐵上班途中，見到有年輕女乘客突然於車廂暈倒，不少熱心乘客即時幫忙，急急扶她到座位休息及通知列車職員，甚至有人擔心女生低血糖，連忙遞上自己的早餐。

不過就在眾人勸女生到醫院檢查時，她竟用微弱聲線表示「我要上班」。事件除了令網民大讚是「好人好事」外，也引起大眾討論「社畜生活」議題，不少人對於女子暈倒仍堅持上班感到心酸，慨嘆「沒了健康，什麼也不是」、「哭了，想起我自己也是暈倒了還是堅持上班」。

從樓主上傳至小紅書、標題為「成年人的世界」的影片可見，事件相信發生於上海地鐵15號線其中一節車廂中。樓主表示，事發時間為早上繁忙上班時間，片中女子突然暈倒抽搐，「車廂內的氣氛一時間緊張了起來」。

有乘客連忙拍車門向月台職員示意，也有人安撫女子，眾人合力將她扶到座位上休息。有人就擔心女子可能是低血糖導致暈倒，結果車上乘客聽到便紛紛拿出自己的早餐想要給她。

樓主指，當時女子「狀態非常差」，吃過乘客遞來的糖果後也未見改善，眾人都勸說她下車往醫院檢查，但是女子卻輕聲拒絕，更說要在大渡河路站下車，堅定表示「我要上班」。

後來1名黑衣女子再三強調女子的情況需要休息，然後取過女生的手機，要她打電話給朋友來接她。這時女子意識漸見模糊，幸好2名列車職員趕至，一同勸她下車到月台休息，女子才同意下車，可是她一下車就再次昏倒在地。

長約7秒的片段可見，1名身穿白色恤衫、黑色褲的女子暈倒半臥月台地上，身邊有1名穿着螢光工字背心的男職員一手托着她的背部，一手用傳呼機與其他車站職員溝通。後來另1名職員急速跑到女子身旁，此時車門關上，影片結束。

事件引起網民熱議，不少人大讚社會上還是有很多熱心助人的人，並希望眾人可以繼續抑惡揚善。亦有人認為女子堅持工作的說話令人心酸，指如今不少人為了工作失了健康，顧此失彼，「年輕人，還是自私一點，工作認真做，但也要注意休息」、「不舒服的時候要盡快躺下，不要等支持不住再摔在地上，恢復起來也慢，女孩子要記得」、「身體就是本錢，記住！公司不會疼你，你父母會！」。

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文章授權轉載自《香港01》

女生 車廂 小紅書

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