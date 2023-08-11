台男來唸中醫 就此扎根江蘇

「中醫藥文化博大精深，需要我們不斷學習、體悟，在實際操作中傳承和發揚，促進醫學事業發展」。在位於江蘇省淮安市洪澤區中醫院的治未病科門診室，台灣70後中醫閔楷家一邊針灸一邊說。現任洪澤區中醫院科教科科長的閔楷家，現場展示了其飛針走穴技藝，只見他手快速翻動了一下，一根針已準確扎入穴位。

中新社報導，閔楷家從化工專業大學畢業後，跨界投入了中醫藥領域。閔楷家說，「中醫藥對我來說並不是天書，我能看得懂，也想要學習，並將其作為自己一輩子的職業」。

2013年，閔楷家赴大陸求學，進入南京中醫藥大學攻讀中醫內科臨床博士學位。在南京求學期間，他遇見了同樣學習中醫的台灣女子張雅婷。共同見證大陸飛速發展的兩人，也在此結緣成為夫妻，扎根江蘇發展。

如今，閔楷家和妻子在淮安洪澤定居、工作已是第七年。「江蘇各級政府和台辦給我們提供了各種幫助。就拿購置房產來說，工作人員進行多方協調、溝通，這讓當時初到洪澤，人生地不熟的我們感到很親切。」

在洪澤區中醫院科教科，閔楷家和張雅婷是同事，夫妻倆的辦公室面對面。兩人分工明確，閔楷家擅長針灸，張雅婷則擅長把脈。

工作之餘，夫妻倆潛心研究中醫藥文化，相互切磋、學習。回顧過往，閔楷家稱，隨著臨床經驗的累積，自己時常能感受到專業能力的提升。「淮安的中醫藥文化對我的性格、理想追求和職業生涯發展，有著潛移默化的積極作用。」

新冠疫情防控期間，閔楷家與同事陸續推出中藥香囊、防疫茶，按九種體質分類擬定處方，取得良好效果。

「我很樂意分享個人在大陸學習和工作的故事，吸引更多的台灣同胞前來。」閔楷家建議，台灣年輕人要多到大陸走一走、看一看，為自己創造更多機會。