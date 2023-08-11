台男來唸中醫 就此扎根江蘇

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中醫藥文化博大精深，需要我們不斷學習、體悟，在實際操作中傳承和發揚，促進醫學事業發展」。在位於江蘇省淮安市洪澤區中醫院的治未病科門診室，台灣70後中醫閔楷家一邊針灸一邊說。現任洪澤區中醫院科教科科長的閔楷家，現場展示了其飛針走穴技藝，只見他手快速翻動了一下，一根針已準確扎入穴位。

中新社報導，閔楷家從化工專業大學畢業後，跨界投入了中醫藥領域。閔楷家說，「中醫藥對我來說並不是天書，我能看得懂，也想要學習，並將其作為自己一輩子的職業」。

2013年，閔楷家赴大陸求學，進入南京中醫藥大學攻讀中醫內科臨床博士學位。在南京求學期間，他遇見了同樣學習中醫的台灣女子張雅婷。共同見證大陸飛速發展的兩人，也在此結緣成為夫妻，扎根江蘇發展。

如今，閔楷家和妻子在淮安洪澤定居、工作已是第七年。「江蘇各級政府和台辦給我們提供了各種幫助。就拿購置房產來說，工作人員進行多方協調、溝通，這讓當時初到洪澤，人生地不熟的我們感到很親切。」

在洪澤區中醫院科教科，閔楷家和張雅婷是同事，夫妻倆的辦公室面對面。兩人分工明確，閔楷家擅長針灸，張雅婷則擅長把脈。

工作之餘，夫妻倆潛心研究中醫藥文化，相互切磋、學習。回顧過往，閔楷家稱，隨著臨床經驗的累積，自己時常能感受到專業能力的提升。「淮安的中醫藥文化對我的性格、理想追求和職業生涯發展，有著潛移默化的積極作用。」

新冠疫情防控期間，閔楷家與同事陸續推出中藥香囊、防疫茶，按九種體質分類擬定處方，取得良好效果。

「我很樂意分享個人在大陸學習和工作的故事，吸引更多的台灣同胞前來。」閔楷家建議，台灣年輕人要多到大陸走一走、看一看，為自己創造更多機會。

中醫

延伸閱讀

劇烈肩痛、手舉不起來？小心五十肩找上你！「新方法」可快速改善，3招居家復健助緩解

CLC前團員Elkie獻第一次 被台男電暈了

壓力不排解，2器官易失衡！中醫4療法6妙招助減壓

刮痧並非顏色愈深愈好！中醫解析「出痧」刮出什麼顏色才有效？

相關新聞

一箭七星 穀神星一號連7次發射成功

伴隨火光與漫天塵土，8月10日12時03分，大陸商業航企星河動力航天公司於酒泉衛星發射中心成功發射「穀神星一號遙七運載火...

台男來唸中醫 就此扎根江蘇

「中醫藥文化博大精深，需要我們不斷學習、體悟，在實際操作中傳承和發揚，促進醫學事業發展」。在位於江蘇省淮安市洪澤區中醫院...

京津冀暴雨威力驚人 海河流域水庫蓄水比往年同期多65%

受颱風「杜蘇芮」減弱低壓環流和冷空氣共同影響，7月29日至8月2日大陸京津冀（北京、天津、河北）地區降下多來年最大暴雨，...

2大帶4老2小遊青海冷湖迷路困荒漠 網：集體送死

羅布泊自駕遊出事後，再傳出廣東一家8口日前被困青海茫崖市轄區荒漠，電話無法撥通，其中還包含四名老人和兩個兒童，情況緊急下...

海底撈太卷了 居然在青島夜市擺攤賣「這個」

山東青島多位網友發文稱，發現海底撈在夜市擺攤賣火鍋。只見一夜市攤位上懸掛「海底撈火鍋」招牌，兩位工作人員正幫客人涮火鍋，...

「鬼城」豐都供奉日本邪神 官方回應含糊

被稱「鬼城」的重慶豐都，網傳某寺廟供奉「日本邪神」，被遊客發現後怒斥廟方人員，但廟方推說，是外人拿到寺廟中放的，重慶民委回應也很含糊，再遭民眾指責。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦