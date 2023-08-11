一箭七星 穀神星一號連7次發射成功

伴隨火光與漫天塵土，8月10日12時03分，大陸商業航企星河動力航天公司於酒泉衛星發射中心成功發射「穀神星一號遙七運載火箭」，順利將七顆衛星準確送入預定軌道。

此次「穀神星一號遙七運載火箭」任務，是「穀神星一號」系列商業運載火箭連續第7次及今年連續第3次發射成功，同時也是在一個月內第2次實施發射任務。

據環球網消息指出，本次發射的火箭共搭載七顆衛星，其中，值得特別注意的有「西光壹號01」、「星池一號B星」及「地衛智能應急一號」。

首先，「西光壹號01」為高光譜衛星，是星為西安中科西光航天科技有限公司研發的「西光壹號」系列的衛星，該衛星搭載高光譜相機、紅外相機、全色相機等多個載荷，主要提供對地觀測服務，「可用於生態環境、農業林業、國土資源、海洋經濟、自然資源、智慧城市、大氣環境、防災減災、森林火點監測等多種領域」。

據了解，「西光壹號01」目前是大陸百公斤級最高地元分辨率及光譜分辨率的高光譜衛星之一，也是其境內同量級功能最多的高光譜紅外綜合觀測衛星之一。

其次，「星池一號B星」則是由橢圓時空自主研製的廣域綜合感知衛星，該星具備遙感、星間／星地通訊和導航增強能力，同時具有多載荷、小型化、輕量化的特點，主要用於完成星池計劃衛星核心技術驗證和示範應用。而星池計劃，是由百餘顆智慧衛星構成的綜合感知衛星星座。

「穀神星一號」火箭2020年首飛以來，已累計服務15家商業衛星客戶，共計將28顆商業衛星送入軌道。