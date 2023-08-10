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京津冀暴雨威力驚人 海河流域水庫蓄水比往年同期多65%

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
杜蘇芮帶來的降雨威力驚人，海河流域33座山區大型水庫合計蓄水多達102億立方公尺，比往年同期多了近65%。圖為因這波暴雨而被洪水淹沒的涿州街道。(Getty Images)
杜蘇芮帶來的降雨威力驚人，海河流域33座山區大型水庫合計蓄水多達102億立方公尺，比往年同期多了近65%。圖為因這波暴雨而被洪水淹沒的涿州街道。(Getty Images)

受颱風「杜蘇芮」減弱低壓環流和冷空氣共同影響，7月29日至8月2日大陸京津冀（北京、天津、河北）地區降下多來年最大暴雨，這波降雨也為流經華北平原的海河流域的水庫帶來豐沛進帳，大陸水利部海河水利委員會指出，截至8月10日8時，33座山區大型水庫合計蓄水多達102億立方公尺（近乎34座桃園石門水庫滿載），比往年同期多了近65%。

新華社報導，杜蘇芮帶來的這波降雨在海河流域釀成洪災，水庫發揮防洪作用全力攔蓄洪水。海河流域33座山區大型水庫中，「北三河系」密雲水庫等6座水庫蓄水34.8億立方公尺；「永定河系」官廳水庫等3座水庫蓄水6.2億立方公尺；「大清河系」王快水庫、西大洋水庫等6座水庫蓄水15.2億立方公尺；「子牙河系」崗南水庫、黃壁莊水庫等5座水庫蓄水16.0億立方公尺；「漳衛河系」岳城水庫、磐石頭水庫等6座水庫蓄水8.8億立方公尺；「灤河水系」潘家口水庫、大黑汀水庫等7座水庫蓄水21.2億立方公尺。

此外，海河流域白洋淀蓄水3.3億立方公尺，大浪淀、衡水湖、團泊窪等部分平原大型水庫蓄水超2.8億立方公尺。

水庫是防禦流域洪水的重要一環，報導稱，為有效防禦本輪強降雨，海河水利委員會充分發揮海河防總辦公室作用，協同流域範圍內京津冀晉等各省市，實時關注颱風動態，提前調度河系骨乾水庫預洩騰庫，並在暴雨來臨之際，統籌上下游、左右岸、干支流，按照系統、科學、有序、安全原則，統籌調度十三陵水庫、崗南水庫、黃壁莊水庫、岳城水庫、磐石頭水庫等骨幹水庫全力攔蓄洪水，最大限度緩解下游河道行洪壓力，減輕洪澇災害損失。

值得注意的是，本次京津冀暴雨，有許多北京下游的城市（如涿州）淹水，河北省委書記倪岳峰甚至表示要「堅決當好首度護城河，減輕北京防洪壓力」，引起受災嚴重的河北民眾質疑，當局是否為「保北京」在暴雨期間洩洪，才加劇了下游的淹水災情。

不過，根據新華社報導，海河水利委員會僅提及在暴雨之際統籌調度骨幹水庫蓄洪，並未針對是否有水庫因暴雨近滿載而在暴雨期間洩洪作出回應。

石門水庫 暴雨 北京

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