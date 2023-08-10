貴南高鐵 駛進荔波名勝

「下一站，荔波。遊客可換乘景區直通車，去往小七孔景區、瑤山古寨……」8月8日，隨著貴陽至南寧高速鐵路貴陽至荔波段（簡稱貴南高鐵貴荔段）開通運營，貴州省首個世界自然遺產地荔波進入高鐵時代。

新華社報導，貴南高鐵是中國大陸「八縱八橫」鐵路網包頭到海南鐵路通道的重要組成部分，也是黔桂地區首條設計時速350公里的高速鐵路。因沿線山高谷深，地形地貌複雜多變，貴南高鐵貴荔段架設了86座橋梁，建成了62座隧道，線路橋隧比高達90%。

2007年，貴州荔波作為大陸南方喀斯特地貌的重要組成部分，被評選為世界自然遺產並入選《世界遺產名錄》。如今，通過這條高鐵，最快57分鐘即可從貴州省會貴陽市抵達這片享有「地球綠寶石」美譽的地方。

「建設過程中，我們十分注重保護生態。」中鐵二院工程集團有限責任公司貴南高鐵總設計師龍宗明說，在途經世界自然遺產地時，高鐵線路只經過了貴州茂蘭國家級自然保護區的緩衝區，施工中也盡可能減少工程痕跡，工棚、攪拌站等設施都放在外圍。

正在建設世界級旅遊目的地的貴州，提出要把荔波和黃果樹打造成為世界級旅遊景區。在充滿瑤族風情的荔波站站房外，「迎接高鐵時代，做大旅遊市場」的標語迎風招展，無縫銜接的旅遊大巴滿載遊客，直達當地57個景點。

「以前至少都要安排兩日遊，住上一晚，現在可以一日遊。」正帶領52名遊客前往荔波小七孔景區的貴州貴旅國際旅行服務有限公司導遊羅嘉說。

「開通初期單日預計旅客發送約為2萬人。」中國鐵路成都局集團有限公司貴陽車站黨委副書記文濤說。

數據顯示，今年以來，荔波縣接待遊客達1400多萬人次，同比增幅42.03%；旅遊總收入達人民幣137億元，同比增幅47.37%，旅遊產業實現強勁復甦。

荔波縣委書記葉霖說，高鐵帶來的「磁石效應」，將為旅遊產業發展注入強勁動能。將積極搶抓高鐵時代機遇，全力將荔波打造成為世界級旅遊景區，真正把高鐵通道建設為經濟通道，把過路經濟轉化為落地經濟。