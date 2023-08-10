根據中國鐵路南寧局集團有限公司消息，8日上午9時30分，在廣西防城港市境內，鋪軌機將一組500公尺長的鋼軌鋪設到防城港至東興鐵路預鋪好道砟、軌枕的道床上，這標誌著中國大陸首條直通中越邊境的高鐵—防東鐵路開始鋪軌。

新華社報導，防東鐵路位於中國大陸沿海鐵路最西端，是通達大陸與越南唯一海陸相連的口岸城市——東興市的首條鐵路。線路正線全長46.9公里。

據介紹，防東鐵路全線鋪軌施工106.7公里，需穿越8座隧道、32座橋梁，預計今年9月底前完成鋪軌施工。該鐵路地形地貌複雜，橋隧比達68%，長鋼軌運輸和鋪設風險高、難度大。截至目前，該鐵路全線隧道、橋梁工程已全面完成，路基工程完成90%，站前工程總體完成97％，預計12月底具備開通運營條件。

防東鐵路項目是《「十四五」推進西部陸海新通道高質量建設實施方案》通道內聯外延重點工程之一，開通運營後，防城港至東興將結束無鐵路交通歷史，兩地通行時間將縮短至約20分鐘，邊境口岸城市東興也將接入大陸高鐵網。

「防東鐵路將打通北部灣經濟區乃至粵港澳大灣區通向東協國家的高鐵通道，對促進雙方經貿往來起到積極作用。」大陸國鐵南寧局沿海鐵路工程建設指揮部副指揮長廖剛說。